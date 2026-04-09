Выплаты от Германии до 1 300 долларов: где и кому из граждан доступны гранты

Помощь Германии: кто из украинцев получит 1 300 долларов весной
Весной 2026 года благотворительный фонд "Мирное Nebo" и международная инициатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) при финансовой поддержке Германии предоставит жителям одной из прифронтовых областей финансовые гранты на развитие предпринимательства. Приобщиться к программе поддержки могут самозанятые лица и малый бизнес.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.
Кто сможет получить грантовую помощь весной
Новая программа поддержки предпринимательства от благотворителей доступна в Харьковском регионе. Принять участие в ней могут самозанятые лица и представители малого бизнеса, которые проживают:
- в Харьковской территориальной громаде;
- в Высочанской территориальной громаде.
Проект стал возможным при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).
Важным для участия является наличие критерия социальной уязвимости. Программа доступна только для:
- Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ):
- Одиноких отцов или матерей;
- Многодетных семей;
- Ветеранов войны;
- Домохозяйств, пострадавших из-за войны;
- Лиц с инвалидностью/домохозяйств с людьми с инвалидностью;
- Семей с беременными женщинами, имеющими детей до шести месяцев;
- Домохозяйств с низкими доходами.
Все претенденты должны выполнить следующие условия одновременно для получения права на участие в инициативе:
- быть самозанятым лицом/физлицом-предпринимателем;
- иметь готовность предоставить отчетность;
- предоставить видеовизитку;
- быть готовыми в случае победы к участию в обучении.
Сумма помощи и как подать заявку в программе
По данным организаторов, самозанятые лица и представители малого бизнеса в случае победы в программе получат гранты в размере до 1 348 долларов (59 000 грн). Средства можно будет использовать следующим образом:
- 80% гранта — на оборудование;
- 20% гранта — на расходные материалы.
Также будут проводить дополнительное бизнес-обучение и индивидуальные консультации для победителей программы.
Чтобы принять участие в предварительной регистрации, необходимо заполнить специальную форму до 15 апреля 2026 года.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из семей с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, предусмотрена финпомощь в 5 000 грн. В частности, выплаты доступны одиноким матери или отцу.
Также Новини.LIVE рассказывали, что выплаты получат семьи с детьми, у которых есть инвалидность подгруппы А, в размере 6 500 грн. Средства предоставят для 8700 семей в девяти областях за счет донорской поддержки, в частности от ЮНИСЕФ.
