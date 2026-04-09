Выплаты от Германии до 1 300 долларов: где и кому из граждан доступны гранты

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года благотворительный фонд "Мирное Nebo" и международная инициатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) при финансовой поддержке Германии предоставит жителям одной из прифронтовых областей финансовые гранты на развитие предпринимательства. Приобщиться к программе поддержки могут самозанятые лица и малый бизнес.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Кто сможет получить грантовую помощь весной

Новая программа поддержки предпринимательства от благотворителей доступна в Харьковском регионе. Принять участие в ней могут самозанятые лица и представители малого бизнеса, которые проживают:

в Харьковской территориальной громаде;

в Высочанской территориальной громаде.

Проект стал возможным при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Важным для участия является наличие критерия социальной уязвимости. Программа доступна только для:

Читайте также:

Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): Одиноких отцов или матерей; Многодетных семей; Ветеранов войны; Домохозяйств, пострадавших из-за войны; Лиц с инвалидностью/домохозяйств с людьми с инвалидностью; Семей с беременными женщинами, имеющими детей до шести месяцев; Домохозяйств с низкими доходами.

Все претенденты должны выполнить следующие условия одновременно для получения права на участие в инициативе:

быть самозанятым лицом/физлицом-предпринимателем;

иметь готовность предоставить отчетность;

предоставить видеовизитку;

быть готовыми в случае победы к участию в обучении.

Сумма помощи и как подать заявку в программе

По данным организаторов, самозанятые лица и представители малого бизнеса в случае победы в программе получат гранты в размере до 1 348 долларов (59 000 грн). Средства можно будет использовать следующим образом:

80% гранта — на оборудование;

20% гранта — на расходные материалы.

Также будут проводить дополнительное бизнес-обучение и индивидуальные консультации для победителей программы.

Чтобы принять участие в предварительной регистрации, необходимо заполнить специальную форму до 15 апреля 2026 года.

