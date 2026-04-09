Помощь Германии: кто из украинцев получит 1 300 долларов весной

Помощь Германии: кто из украинцев получит 1 300 долларов весной

Дата публикации 9 апреля 2026 08:00
Выплаты от Германии до 1 300 долларов: где и кому из граждан доступны гранты
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года благотворительный фонд "Мирное Nebo" и международная инициатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) при финансовой поддержке Германии предоставит жителям одной из прифронтовых областей финансовые гранты на развитие предпринимательства. Приобщиться к программе поддержки могут самозанятые лица и малый бизнес.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Кто сможет получить грантовую помощь весной

Новая программа поддержки предпринимательства от благотворителей доступна в Харьковском регионе. Принять участие в ней могут самозанятые лица и представители малого бизнеса, которые проживают:

  • в Харьковской территориальной громаде;
  • в Высочанской территориальной громаде.

Проект стал возможным при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Важным для участия является наличие критерия социальной уязвимости. Программа доступна только для:

Читайте также:
  1. Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ):
  2. Одиноких отцов или матерей;
  3. Многодетных семей;
  4. Ветеранов войны;
  5. Домохозяйств, пострадавших из-за войны;
  6. Лиц с инвалидностью/домохозяйств с людьми с инвалидностью;
  7. Семей с беременными женщинами, имеющими детей до шести месяцев;
  8. Домохозяйств с низкими доходами.

Все претенденты должны выполнить следующие условия одновременно для получения права на участие в инициативе:

  • быть самозанятым лицом/физлицом-предпринимателем;
  • иметь готовность предоставить отчетность;
  • предоставить видеовизитку;
  • быть готовыми в случае победы к участию в обучении.

Сумма помощи и как подать заявку в программе

По данным организаторов, самозанятые лица и представители малого бизнеса в случае победы в программе получат гранты в размере до 1 348 долларов (59 000 грн). Средства можно будет использовать следующим образом:

  • 80% гранта — на оборудование;
  • 20% гранта — на расходные материалы.

Также будут проводить дополнительное бизнес-обучение и индивидуальные консультации для победителей программы.

Чтобы принять участие в предварительной регистрации, необходимо заполнить специальную форму до 15 апреля 2026 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из семей с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, предусмотрена финпомощь в 5 000 грн. В частности, выплаты доступны одиноким матери или отцу.

Также Новини.LIVE рассказывали, что выплаты получат семьи с детьми, у которых есть инвалидность подгруппы А, в размере 6 500 грн. Средства предоставят для 8700 семей в девяти областях за счет донорской поддержки, в частности от ЮНИСЕФ.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
