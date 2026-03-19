Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Каритас: украинцам доступны новые выплаты

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 13:00
Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года представительство благотворительной организации "Каритас Украины" в одном из прифронтовых городов реализует проект, предусматривающий предоставление для уязвимых групп граждан несколько видов поддержки. В частности, некоторым можно будет оформить денежную помощь.

Об этом говорится в сообщении организаторов, передают Новини.LIVE.

Как отмечается, речь идет о воплощении в жизнь проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины. Фаза 4", в рамках которого жители Харькова смогут рассчитывать на получение разнообразной помощи в марте.

Занимается реализацией инициативы благотворительный фонд "Каритас Харьков". Обратиться за помощью можно в Центр предоставления административных услуг.

"В ЦПАУ г. Харькова можно получить помощь от специалистов благотворительной организации "Благотворительный фонд "Каритас Харьков". Поддержка предоставляется в рамках проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины. Фаза 4", который реализуется при поддержке партнеров "Швейцарская Солидарность" и "Каритас Швейцария", — говорится в сообщении.

Специалисты проекта предоставляют помощь населению, оказавшемуся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, речь идет о таких видах поддержки:

  1. Оформление или восстановление документов;
  2. Подача заявлений на оформление социальных выплат, льгот и статусов;
  3. Предоставление юридических консультаций;
  4. Обеспечение психологической поддержки;
  5. Предоставление индивидуального сопровождения семьям в сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, в рамках кейс-менеджмента предусматривается предоставление денежной помощи на защиту. Право на такие выплаты будут определять в индивидуальном порядке в зависимости от потребностей домохозяйства.

Как гражданам обратиться за помощью Каритас в Харькове

По этой информации, граждане, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, могут обращаться за получением консультации к специалистам благотворительного фонда "Каритас Харьков" каждую пятницу с 09:00 до 12:00 по следующим адресам:

  • Региональный центр услуг, пр. Тракторостроителей, 144;
  • Шевченковский ЦПАУ, пр. Науки, 17а;
  • Индустриальный ЦПАУ, пр. Архитектора Алешина, 11;
  • ЦПАУ ВПЛ, Гимназическая набережная, 22.

Ранее мы писали, кому из переселенцев можно получить денежную помощь в марте от благотворительной организации "Global Empowerment Mission Ukraine". Речь идет о предоставлении ежеквартальных выплат в размере 2 000 грн.

Также мы сообщали, что в БФ "Право на защиту" принимают заявки на предоставление выплат внутренним переселенцам и людям, которые подверглись негативному влиянию войны. Средства выплатят для жителей двух областей.

Частые вопросы

Где доступна помощь от Каритас на оплату коммуналки

В этом году благотворительный фонд оказывает помощь на оплату коммунальных услуг для переселенцев только в нескольких регионах. В частности, обратиться за таким видом поддержки можно в городе Полтава. Помощь предусмотрена для домохозяйств из числа переселенцев, которые переехали в период с 2025 года. Также нужно иметь одну из уязвимостей, в частности, это могут семьи с лицами с инвалидностью, пожилыми людьми. Уточнить детали относительно помощи можно по номеру: 380 50 346 46 93.

Кому и где Каритас предоставляет гранты на бизнес

Также весной реализуют проект Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine. В его рамках "Каритас Украины" гарантирует финансовые гранты до 237 000 грн для микро- и малого бизнеса, предпринимателей, которые восстановили закрытую деятельность, бизнеса, имеющего потенциал к росту. Проект охватывает три города: Винницу, Житомир и Николаев.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации