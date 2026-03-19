Денежная помощь от Каритас: украинцам доступны новые выплаты

Женщина преклонного возраста.

Весной 2026 года представительство благотворительной организации "Каритас Украины" в одном из прифронтовых городов реализует проект, предусматривающий предоставление для уязвимых групп граждан несколько видов поддержки. В частности, некоторым можно будет оформить денежную помощь.

Об этом говорится в сообщении организаторов, передают Новини.LIVE.

Поддержка украинцев от Каритас в марте

Как отмечается, речь идет о воплощении в жизнь проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины. Фаза 4", в рамках которого жители Харькова смогут рассчитывать на получение разнообразной помощи в марте.

Занимается реализацией инициативы благотворительный фонд "Каритас Харьков". Обратиться за помощью можно в Центр предоставления административных услуг.

"В ЦПАУ г. Харькова можно получить помощь от специалистов благотворительной организации "Благотворительный фонд "Каритас Харьков". Поддержка предоставляется в рамках проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины. Фаза 4", который реализуется при поддержке партнеров "Швейцарская Солидарность" и "Каритас Швейцария", — говорится в сообщении.

Специалисты проекта предоставляют помощь населению, оказавшемуся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, речь идет о таких видах поддержки:

Оформление или восстановление документов; Подача заявлений на оформление социальных выплат, льгот и статусов; Предоставление юридических консультаций; Обеспечение психологической поддержки; Предоставление индивидуального сопровождения семьям в сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, в рамках кейс-менеджмента предусматривается предоставление денежной помощи на защиту. Право на такие выплаты будут определять в индивидуальном порядке в зависимости от потребностей домохозяйства.

Как гражданам обратиться за помощью Каритас в Харькове

По этой информации, граждане, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, могут обращаться за получением консультации к специалистам благотворительного фонда "Каритас Харьков" каждую пятницу с 09:00 до 12:00 по следующим адресам:

Региональный центр услуг, пр. Тракторостроителей, 144;

Шевченковский ЦПАУ, пр. Науки, 17а;

Индустриальный ЦПАУ, пр. Архитектора Алешина, 11;

ЦПАУ ВПЛ, Гимназическая набережная, 22.

Частые вопросы

Где доступна помощь от Каритас на оплату коммуналки

В этом году благотворительный фонд оказывает помощь на оплату коммунальных услуг для переселенцев только в нескольких регионах. В частности, обратиться за таким видом поддержки можно в городе Полтава. Помощь предусмотрена для домохозяйств из числа переселенцев, которые переехали в период с 2025 года. Также нужно иметь одну из уязвимостей, в частности, это могут семьи с лицами с инвалидностью, пожилыми людьми. Уточнить детали относительно помощи можно по номеру: 380 50 346 46 93.

Кому и где Каритас предоставляет гранты на бизнес

Также весной реализуют проект Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine. В его рамках "Каритас Украины" гарантирует финансовые гранты до 237 000 грн для микро- и малого бизнеса, предпринимателей, которые восстановили закрытую деятельность, бизнеса, имеющего потенциал к росту. Проект охватывает три города: Винницу, Житомир и Николаев.