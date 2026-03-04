Выплаты Норвегии — где принимают заявки на грантовую помощь в марте

Женщины за компьютером, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В марте 2026 года в одном из украинских регионов стартовала регистрация на грантовую программу "Деньги на восстановление и развитие сельского хозяйства". Ее реализуют при финансовой поддержке Норвегии.

О том, кто может записаться в очередь на помощь, информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о программе помощи от Норвегии

Речь идет об очередном приеме заявок в рамках проекта "Восстановление и помощь пострадавшим территориям Украины", который действует в Украине несколько лет подряд, оказывая помощь домохозяйствам во время войны.

На этот раз присоединиться к программе смогут жители некоторых громад Запорожской области.

"04 марта 2026 года в 10:00 будет открыта регистрация на грантовую программу "Деньги на восстановление и развитие сельского хозяйства" в рамках проекта "Восстановление и помощь пострадавшим территориям Украины" (Норвегия)", — говорится в сообщении.

Целью программы является предоставление финподдержки гражданам для развития приусадебного сельского хозяйства, а также птицеводства и животноводства.

Согласно правилам программы, заявителям предоставят гранты, которые можно использовать для покупки домашних животных и птицы, на корма, семена, инструменты, оборудование и другие необходимые ресурсы на ведение хозяйства.

Как подать заявку для участия в программе

В программе могут принять участие представители уязвимых категорий граждан таких территориальных громад:

Широковская громада;

Матвеевская громада;

Петро-Михайловская громада.

Для предварительной регистрации организаторы просят внимательно заполнить регистрационную форму, предоставив развернутые ответы на все вопросы. Чем подробнее будет описана идея и потребности, тем больше шансов получить грант.

После завершения периода регистрации специалисты обработают заявки и в случае соответствия условиям программы свяжутся для уточнения следующих шагов.

Также организаторы отметили, что подача заявки не гарантирует получение помощи, а является лишь одним из этапов участия в программе.

Где еще доступны финансовые гранты

Также в рамках программы "REMARKET" граждане могут получить гранты до около 5 400 долларов на бизнес в таких регионах:

Винница;

Житомир;

Николаев.

Выплаты предусмотрены для микро- и малых предпринимателей, которые работают во время войны и стремятся к расширению в таких сферах: пчеловодство, швейное дело, пекарство и смежные направления.

Для того, чтобы получить грант, необходимо подать онлайн-заявку.

Ранее сообщалось, что семьям в одной из прифронтовых громад доступен проект поддержки от БО "Каритас Украина". В его рамках можно будет получить 250 долларов.

Еще мы рассказывали, где доступна программа финансовой помощи от БО "Каритас-Спес Украина". Сразу в трех областях украинцам предоставят гранты до 5 400 долларов.