Деньги от Каритас — кому предусмотрена помощь на базовые нужды

Дата публикации 13 октября 2025 11:00
Выплаты от Каритас — кто может получить помощь по проекту Basic Needs
Женщина возле поезда держит ребенка на руках. Фото: УНИАН

Жители прифронтовых сел и городов могут зарегистрироваться в новой программе помощи от благотворительного фонда "Каритас Украины". Рассчитывать на многоцелевую денежную помощь смогут граждане, которые попали в сложные жизненные обстоятельства и подпадают под критерии уязвимости.

Об этом говорится в сообщении БФ "Каритас Харьков" в Telegram.

Кто может получить помощь по проекту "Basic Needs"

Речь идет о реализации проекта "Basic Needs", который стал возможным благодаря сотрудничеству с "Каритас Украины" при финансовой поддержке "Каритас Германии" и Министерства иностранных дел Германии.

Программа предусматривает оказание помощи для наиболее уязвимых категорий граждан из населенных пунктов от 0 до 50 км от линии фронта, где проживает не более 5 тыс. человек в Харьковской области. В списке на выплаты:

  1. Одинокие граждане в возрасте от 55 лет без поддержки родных.
  2. Лица, которые имеют тяжелые заболевания.
  3. Граждане, у которых есть установленная группа инвалидности.
  4. Многодетные семьи (от трех и более несовершеннолетних детей).
  5. Одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних.
  6. Беременные женщины и матери, которые ухаживают за детьми в возрасте до трех лет.

В частности, в публикации БФ "Каритас Харьков" говорится об одной из историй, где рассказывается о предоставлении помощи от проекта "Basic Needs", призванного помочь покрыть самые необходимые потребности (коммунальные платежи, лечение и другие бытовые расходы).

Контакты для обращения за финпомощью

Граждане, которые подпадают под вышеописанные требования, и желают получить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас Харьков", могут уточнить все вопросы, озвучить предложения и замечания по контактам:

  • по номеру горячей линии: 0-800-336-734;
  • письменно на е-поште: feedback@caritas.ua.

Также можно заполнить специальную форму на сайте МФБ "Каритас Украины".

БФ "Каритас Украины" является одной из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире и странах Европы. Слово "Сагітаѕ" означает любовь и милосердие, сострадание и благотворительность. Фонд имеет более 40 региональных организаций в 20 регионах Украины. Тысячи волонтеров, работающих в местных центрах, привлечены к различным видам гуманитарной деятельности.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН предоставляет финпомощь для уязвимых групп украинцев в октябре 2025 года. Речь идет о предоставлении выплат каждому члену семьи в размере 10,8 тыс. грн.

Еще рассказывали, БФ "Каритас Полтава" предоставляет выплаты на аренду жилья сроком на полгода. Помощь предусмотрена для украинцев, которые оставили свои дома из-за войны.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
