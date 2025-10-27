Выплаты от Каритас — где и кто из ВПЛ получит помощь на 6 месяцев

Волонтеры разговаривают с людьми. Фото: khoda.gov.ua

В одном из украинских городов доступна возможность для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получить финансовую поддержку на полгода. Речь идет о программе помощи гражданам, у которых не хватает денег на оплату найма жилья.

Об этом сообщает пресс-центр благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог УГКЦ" в Telegram.

Подробнее о программе помощи от Каритас

Как отмечается, финпомощь на аренду жилья для переселенцев от БФ "Каритас Кривой Рог" предусмотрена для семей, которые выехали из опасных районов и сейчас живут в Кривом Роге и Криворожском районе. Помощь будет предоставляться сроком на шесть месяцев.

Также поддержка может быть оказана при следующих жизненных обстоятельствах:

Граждане недавно выехали с оккупированных территорий или из мест, где ведутся боевые действия (менее 30 дней назад). Вынужденно оставили школы или детсады, где жили временно, из-за подготовки образовательных учреждений к учебному году. Проживают в общежитиях, откуда грозит выселение.

В приоритете на выплаты будут семьи, у членов которых есть такие категории уязвимости:

семьи, где есть беременные или кормящие матери с детьми до трех лет;

многодетные семьи, где есть трое и более детей;

неполные семьи, где детей воспитывают одинокие мамы/папы/опекуны;

семьи с гражданами с инвалидностью первой-второй группы/тяжелобольные;

семьи с одинокими пожилыми людьми от 60 лет и старше.

Контакты для получения помощи

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные требования, могут обратиться за оформлением денежной помощи на аренду жилья от благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог УГКЦ".

Проконсультироваться по соответствующей программе можно по следующим номерам телефонов в будни (10:00-16:00):

067-280-94-59;

067-454-27-22.

В фонде добавили, что поддержку оказывают в рамках реализации проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" при приходском центре "Родной дом".

Объявление. Источник: "Каритас Кривой Рог УГКЦ"

"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — говорится в сообщении организаторов.

Еще мы рассказывали, что в октябре тем, кто имеет сельское хозяйство, предусмотрено предоставление грантов. Размер финпомощи составляет 16,5 тыс. грн.