Выплата 11 тыс. грн — где реализуют программу при финподдержке Британии

Украинская валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Общественная организация "Ответственные граждане" в партнерстве с Mercy Corps и при финансовой поддержке правительства Великобритании реализуют программу помощи в одном из прифронтовых регионов. В ее рамках эвакуированные из опасных районов граждане могут получить выплаты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОО "Ответственные граждане".

Реклама

Читайте также:

Условия программы финпомощи при поддержке Британии

Как отмечается, общественная организация более десяти лет работает в прифронтовых регионах, предоставляя гражданам, в частности, денежную помощь.

Сейчас во время новой волны эвакуации из Донецкой области сосредоточились на оказании помощи эвакуированным гражданам в транзитном центре Павлограда Днепропетровской области, где людям, которые вынужденно оставили дома, предоставляют временный приют и финансовую поддержку.

Среди критериев отбора на предоставление финпомощи:

семьи, чье привычное место жительства стало непригодно для проживания из-за военных действий в течение последних 30 дней;

домохозяйства, перемещенные за последние 30 дней из районов, расположенных в 16-30 км от боевых действий;

семьи, перемещенные за последние 30 дней из районов на расстоянии до 15 км от активных боевых действий/из оккупированных территорий.

Также необходимо иметь дополнительный обязательный критерий — общий доход всех членов семьи должен составлять менее 6,31 тыс. грн на человека в месяц.

Среди других критериев уязвимости:

проживание в коллективных центрах, в поврежденном жилье или быть бездомными;

семьи, где есть лица с инвалидностью, с тяжелыми хроническими заболеваниями;

семьи с тремя и более детьми до 18 лет;

неполная семьи (есть только отец или мать) с детьми до 18 лет;

семьи с беременными женщинами или женщинами, кормящими грудью;

семьи с лицами пожилого возраста (от 60 лет).

Размер помощи и как получить

В сентябре 2025 года ОО "Ответственные граждане" принимает заявки на программу финпомощи, в рамках которой предусмотрены разовые выплаты в размере 10,8 тыс. грн на человека.

Важным условием для участия является необходимость регистрации выезда из громады, которую оставили, через органы местного самоуправления. После этого можно будет подать заявку в центре.

"Мы и в дальнейшем остаемся рядом с людьми, которые преодолевают путь эвакуации, чтобы в это сложное время они чувствовали поддержку и имели возможность позаботиться о своих потребностях", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в одной из областей реализуют программу для переселенцев, в рамках которой предоставят денежную помощь. Максимально семья может получить 43 тыс. грн.

Также сообщалось, что в одном из регионов продолжается регистрация на получение денежной помощи для покупки твердого топлива. В приоритете — внутренне перемещенные лица и лица с инвалидностью.