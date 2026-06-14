Льготы и бонусы для военнослужащих в Украине: полный список социальных гарантий, доступных в 2026 году

Военнослужащие ВСУ, удостоверения УБД, деньги. Фото: Минобороны, УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие и их семьи могут рассчитывать на ряд льгот и государственных гарантий в сфере жилищного обеспечения и выполнения кредитных обязательств. Соответствующие механизмы поддержки предусмотрены законодательством и распространяются как на действующих военных, так и на отдельные категории ветеранов и семьи погибших защитников.

О том, какие льготы доступны защитникам в 2026 году, рассказала «Судебно-юридическая газета», передают Новини.LIVE.

Какие жилищные гарантии предусмотрены для военных

Государство обеспечивает военнослужащих жильем в различных формах — от передачи недвижимости в собственность до выплаты компенсаций за аренду или предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Бесплатное жилье или компенсация его стоимости

Право на получение жилья в собственность за счет государства имеют военнослужащие со стажем от 20 лет. Также такая возможность предусмотрена для лиц, уволенных с военной службы по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста или в связи с сокращением штатов.

В качестве альтернативы жилью военнослужащий может получить денежную компенсацию за причитающиеся ему квадратные метры. Воспользоваться этой гарантией можно только один раз в течение службы.

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Служебное жилье и возмещение расходов на аренду

Военнослужащим контрактной службы государство должно предоставлять служебные квартиры или другое жилье для проживания. Если такого жилого фонда нет, воинская часть должна компенсировать расходы на аренду жилья по желанию военнослужащего.

Эта норма не распространяется на срочников и отдельные категории мобилизованных.

Сохранение жилищных прав во время службы

Граждане, которые были призваны или поступили на военную службу, не теряют права пользования жильем, которым владели или пользовались до начала службы. Закон гарантирует сохранение за ними соответствующих жилищных прав на весь период выполнения воинского долга.

Скидка на оплату коммунальных услуг

Для отдельных категорий военных и их семей предусмотрена компенсация части расходов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, 50-процентную скидку могут получить военнослужащие, лица с инвалидностью вследствие прохождения службы, а также члены семей погибших или пропавших без вести защитников.

Льгота распространяется как на оплату коммунальных услуг, так и на расходы, связанные с управлением многоквартирными домами.

В 2026 году право на такую поддержку зависит от уровня доходов семьи.

Среднемесячный доход в расчете на одного человека не должен превышать показатель, дающий право на налоговую социальную льготу.

Право на земельный участок

Военнослужащие и члены семей погибших защитников могут претендовать на получение земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов.

Местные органы власти обязаны в пределах своих полномочий содействовать выделению земли и оказывать помощь в строительстве жилья военным, семьям погибших или пропавших без вести воинов, а также лицам, ставшим инвалидами в результате прохождения военной службы.

Какие кредитные льготы действуют для защитников

В период чрезвычайной ситуации законодательство предусматривает специальные условия выполнения финансовых обязательств для военнослужащих.

Для мобилизованных граждан, резервистов, военных, принимающих непосредственное участие в мероприятиях по отражению российской агрессии, а также для их мужей или жен действуют отдельные кредитные льготы.

В частности, на период действия таких гарантий банки и другие кредиторы не имеют права начислять проценты за пользование кредитными средствами, а также применять штрафы или пеню за просрочку платежей.

В то же время эти правила не касаются займов, оформленных на приобретение жилья, объектов незавершенного строительства или транспортных средств.

Льгота не распространяется и на кредиты для установки солнечных или ветровых электростанций, если компенсация процентов по ним осуществляется за счет государства.

Ипотечная поддержка и льготные кредиты

Военнослужащие, которые не были обеспечены жильем от государства, могут получить долгосрочный кредит на строительство или приобретение жилья сроком до 20 лет. В таких случаях погашение основной суммы долга и процентов может осуществляться за счет средств государственного бюджета.

Отдельные поощрения предусмотрены для тех, кто подписывает первый контракт на прохождение военной службы. Они могут получить компенсацию половины первого взноса по ипотеке в соответствии с программами, реализуемыми через Украинскую финансовую жилищную компанию.

Кроме того, после первого года службы таким военным выплачивают дополнительно 100 тысяч гривен, а после второго года — еще 100 тысяч гривен. Указанные выплаты и компенсации предоставляются единовременно.

Кто имеет право на внеочередное получение жилья

Преимущество при обеспечении жильем имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших военнослужащих. Для этих категорий действует механизм внеочередного предоставления жилья в соответствии с порядком, утвержденным правительством.

Также для военных, заключающих контракт, предусмотрена единовременная государственная поддержка в виде сертификата на приобретение транспортного средства стоимостью 150 тысяч гривен. Получить его можно в течение трех месяцев после подписания контракта.

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