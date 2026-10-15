Льготы на коммунальные услуги: кто из семей может оформить скидку до 50%

Квитанция за коммунальные услуги и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые семьи могут рассчитывать на государственную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В зависимости от совокупного дохода домохозяйства и других условий можно будет получить скидку до 50% на коммуналку, пользование жильем и приобретение топлива для печей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кому доступна господдержка для оплаты услуг ЖКХ

Согласно статье 13 закона "Об охране детства", семьи, в которых есть три и более детей, наделены исключительным правом на оформление льготы по оплате коммунальных услуг.

Вопрос о том, может ли заявитель претендовать на помощь, решают специалисты Пенсионного фонда. Для этого учитывают финансовые поступления членов семьи за соответствующий период.

В 2026 году ключевым фактором для получения скидки является уровень среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Согласно правилам, показатель в расчете на одного человека за последние полгода не должен превышать налоговую социальную льготу в размере 4 660 грн.

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На какие скидки смогут рассчитывать многодетные

Согласно условиям, многодетные семьи могут получить скидку на ряд жилищно-коммунальных расходов в размере 50%. Ее предоставляют в рамках утвержденных норм потребления и площади жилья.

Предусмотрены следующие скидки:

На оплату жилья — 50% в пределах нормы 21 кв. м совокупной площади на каждого члена семьи, проживающего в жилом помещении на постоянной основе, и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью; На услуги ЖКХ — скидка на электричество, газ, воду и другие услуги в пределах нормативов; На сжиженный газ — на стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм; На печное топливо — 50% скидки на покупку твердого и жидкого бытового печного топлива, если в жилье нет централизованного отопления и для обогрева не используют газ или электричество.

В ПФУ пояснили, что 50% скидки не означает уменьшения общей суммы счета за услуги. Сумма рассчитывается в пределах установленных нормативов, поэтому остальную часть расходов необходимо будет оплатить самостоятельно.

Правила оформления льготы семьями

При наличии соответствующих условий граждане могут обратиться в любое отделение Пенсионного фонда для подачи заявления и документов. Предусмотрены различные варианты:

через сервисный центр ПФУ;

через должностных лиц тергромады или Центр предоставления административных услуг;

по почте на адрес Пенсионного фонда;

через портал электронных услуг ПФУ;

через портал госуслуг "Дія".

Необходимо подать заявление и следующие документы:

паспорт для подтверждения личности заявителя;

идентификационный код;

справку о статусе родителей из многодетной семьи;

справку о детях из многодетной семьи.

Если доход семьи будет выше, то воспользоваться льготой не удастся, однако можно будет обратиться за субсидией.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что оформление субсидии на газ будет невозможно для тех пенсионеров, у которых ранее были просроченные платежи и непогашенный долг. При таких условиях назначение помощи будет возможно исключительно на основе полного расчета. После этого можно будет оформить справку от Нафтогаза онлайн.

Еще Новини.LIVE писали, что назначение помощи на оплату коммунальных услуг зависит от срока обращения. Пенсионный фонд назначает субсидию с месяца обращения до окончания отопительного периода. В случае подачи заявления в течение двух месяцев — субсидию могут назначить с начала этого периода.