Україна
Сервисы в ПриватБанке — что стало недоступным для старых карт

Дата публикации 6 марта 2026 07:01
В ПриватБанке для старых карт недоступен один из сервисов — что стоит знать
Банковское учреждение и приложение. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В госфинучреждении "ПриватБанк" много раз пролонгировали срок действия физических карт, который завершился в начале полномасштабной войны для удобства клиентов. Старыми картами можно свободно рассчитываться в торговых точках, однако некоторые услуги стали недоступны.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию, предоставленную банком.

Читайте также:

Правила для владельцев старых карт ПриватБанка

Картами государственного банка с продленным сроком действия во время военного положения можно осуществлять ряд финопераций. В частности:

  1. Рассчитываться в точках продаж офлайн/онлайн по Украине;
  2. Снимать наличные через банкоматы/терминалы/кассы;
  3. Осуществлять операции в веб-версии и мобильном приложении "Приват24".

По данным финучреждения, старые карты не подходят для обмена валют онлайн через "Приват24". В таком случае банк рекомендует заменить в отделении или открыть Digital-карту.

Также использование карт с пролонгированным сроком действия может быть проблематично за рубежом.

Как дистанционно перевыпустить карту

Для клиентов, которые не могут посетить банковское отделение, доступна услуга доставки карты.

В 2026 году такой сервис остается бесплатным для всех видов карт, независимо от адреса доставки в Украине и за рубежом.

Воспользоваться такой возможностью можно в "Приват24", следуя такой инструкции:

  • в мобильном приложении необходимо зайти в меню "Кошелек";
  • найти среди доступных карту для замены;
  • указать адрес отделения для доставки;
  • подтвердить заказ доставки карты.

Что еще стоит знать клиентам ПриватБанка

Валютные переводы, сделанные в течение марта с карт Mastercard от ПриватБанка, дадут шанс стать владельцем денежного вознаграждения в сумме от 250 до 50 тыс. грн, а также суперприза в размере 100 тыс. грн, который будет разыгран в конце программы в апреле.

Чтобы автоматически стать участником программы, необходимо осуществить международный P2P-перевод в "Приват24". До конца марта действует сниженный тариф от 1%.

При этом не предусмотрены ограничения на общую сумму кэшбэка, на которую будет иметь право один участник за период действия акционной программы.

Ранее мы писали, что в марте на финансовые операции с наличными средствами в ПриватБанке установлены ограничения. Лимиты зависят от способа снятия сумм в Украине и за рубежом.

Также мы рассказывали, что с апреля в ПриватБанке изменят тарифы на некоторые переводы. Банк отменит возможность платить за такую услугу по сниженной цене.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
