В ПриватБанке для старых карт недоступен один из сервисов — что стоит знать

Сервисы в ПриватБанке — что стало недоступным для старых карт
В госфинучреждении "ПриватБанк" много раз пролонгировали срок действия физических карт, который завершился в начале полномасштабной войны для удобства клиентов. Старыми картами можно свободно рассчитываться в торговых точках, однако некоторые услуги стали недоступны.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию, предоставленную банком.
Правила для владельцев старых карт ПриватБанка
Картами государственного банка с продленным сроком действия во время военного положения можно осуществлять ряд финопераций. В частности:
- Рассчитываться в точках продаж офлайн/онлайн по Украине;
- Снимать наличные через банкоматы/терминалы/кассы;
- Осуществлять операции в веб-версии и мобильном приложении "Приват24".
По данным финучреждения, старые карты не подходят для обмена валют онлайн через "Приват24". В таком случае банк рекомендует заменить в отделении или открыть Digital-карту.
Также использование карт с пролонгированным сроком действия может быть проблематично за рубежом.
Как дистанционно перевыпустить карту
Для клиентов, которые не могут посетить банковское отделение, доступна услуга доставки карты.
В 2026 году такой сервис остается бесплатным для всех видов карт, независимо от адреса доставки в Украине и за рубежом.
Воспользоваться такой возможностью можно в "Приват24", следуя такой инструкции:
- в мобильном приложении необходимо зайти в меню "Кошелек";
- найти среди доступных карту для замены;
- указать адрес отделения для доставки;
- подтвердить заказ доставки карты.
Что еще стоит знать клиентам ПриватБанка
Валютные переводы, сделанные в течение марта с карт Mastercard от ПриватБанка, дадут шанс стать владельцем денежного вознаграждения в сумме от 250 до 50 тыс. грн, а также суперприза в размере 100 тыс. грн, который будет разыгран в конце программы в апреле.
Чтобы автоматически стать участником программы, необходимо осуществить международный P2P-перевод в "Приват24". До конца марта действует сниженный тариф от 1%.
При этом не предусмотрены ограничения на общую сумму кэшбэка, на которую будет иметь право один участник за период действия акционной программы.
Ранее мы писали, что в марте на финансовые операции с наличными средствами в ПриватБанке установлены ограничения. Лимиты зависят от способа снятия сумм в Украине и за рубежом.
Также мы рассказывали, что с апреля в ПриватБанке изменят тарифы на некоторые переводы. Банк отменит возможность платить за такую услугу по сниженной цене.
