Головна Фінанси Послуги у ПриватБанку — що стало недоступним через старі картки

Послуги у ПриватБанку — що стало недоступним через старі картки

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 07:01
У ПриватБанку власникам старих карт недоступна одна з послуг — що варто знати
Банківська установа та застосунок. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" кілька разів пролонгувала термін дії пластикових карт, який завершився на початку повномасштабної війни для зручності своїх клієнтів. Старими картками можна надалі розраховуватися у торгових точках, однак деякі послуги стали недоступні. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію, надану банком.

Читайте також:

Правила для власників старих карт ПриватБанку

Картками державного банку з продовженим терміном дії під час воєнного стану можна здійснювати низку фіноперацій. Зокрема:

  1. Розраховуватися у точках продажу офлайн/онлайн по Україні;
  2. Знімати готівку через банкомати/термінали/каси;
  3. Здійснювати операції у вебверсії та мобільному застосунку "Приват24". 

За даними фінустанови, старі картки не підходять для обміну валют онлайн через "Приват24". У такому разі банк рекомендує замінити у відділенні або відкрити Digital-картку.

Також використання карток з пролонгованим терміном дії може бути проблематичне за кордоном.  

Як дистанційно перевипустити картку 

Для клієнтів, які не можуть відвідати банківське відділення, доступна послуга доставки карти.

У 2026 році такий сервіс залишається безкоштовним для всіх видів карт, незалежно від адреси доставки в Україні та за кордоном.

Скористатися такою можливістю можна у "Приват24", дотримавшись такої інструкції:

  • у мобільному застосунку необхідно зайти в меню "Гаманець";
  • знайти серед доступних картку для заміни;
  • зазначити адресу відділення для доставки;
  • підтвердити замовлення доставки картки.

Що ще варто знати клієнтам ПриватБанку

Валютні перекази, зроблені упродовж березня з карток Mastercard від ПриватБанку, дадуть шанс стати власником грошової винагороди у сумі від 250 до 50 тис. грн, а також суперпризу у розмірі 100 тис. грн, який буде розіграно наприкінці програми у квітні. 

Щоб автоматично стати учасником програми, необхідно здійснити міжнародий P2P-переказ у "Приват24". До кінця березня діє знижений тариф від 1%. 

При цьому не передбачені обмеження на загальну суму кешбеку, на яку матиме право один учасник за період дії акційної програми.

Раніше ми писали, що у березні на фінансові операції з готівковими коштами у ПриватБанку встановлені обмеження. Ліміти залежать від способу зняття сум в Україні та за кордоном. 

Також ми розповідали, що з квітня у ПриватБанку змінять тарифи на деякі перекази. Банк скасує можливість платити за таку послугу за зниженою ціною. 

Реклама

