Комиссии в Ощадбанке: за что взимают 150 грн и можно ли не платить

Главная Финансы Услуги в Ощадбанке: за что придется заплатить 150 грн

Дата публикации 9 мая 2026 06:01
Банковское отделение Ощадбанка, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" не предусмотрена возможность получения справки о состоянии счета в дистанционном режиме через мобильное приложение или веб-банкинг "Ощад24". Такой документ, необходимый в ряде случаев, доступен исключительно в отделениях и имеет фиксированную плату.

Об этом рассказывает редакция издания Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Что нужно знать о справке о состоянии счета в Ощадбанке

Клиентам государственного финучреждения может понадобиться справка для подтверждения доходов. Как правило, в ней указана исчерпывающая информация о наличии на счете сбережений, депозитов, пенсионных средств или ценных бумаг. В частности, такой документ могут потребовать за границей для подтверждения права на получение денежной помощи.

Также выписка по счету может понадобиться для контроля состояния счета, при необходимости отслеживания доходов и расходов. Ее могут потребовать:

  1. В случае оформления кредита;
  2. При получении различных компенсаций;
  3. В случаях, где требуется подтверждение доходов.

Согласно тарифным правилам, такая услуга имеет фиксированную цену. Справка о движении средств на счете обойдется в 150 грн. Решение утверждено продуктовым комитетом и актуально на 2026 год.

Как получить справку в Ощадбанке и другие нюансы

По информации представителей банка, в 2026 году соответствующий документ о средствах на счете можно оформить исключительно в банковском отделении. В частности, беженцы могут воспользоваться возможностью ее оформления по нотариальной доверенности, в которой четко прописаны полномочия на получение документов.

Также в Ощадбанке уточнили, что справку о состоянии счета можно получить не во всех офисах финучреждения, а только в отделениях банка в пределах области, где был открыт счет.

Для этого необходимо подготовить:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые клиенты финучреждения Ощадбанк потеряли доступ к учетным записям в приложении и на портале "Ощад 24/7". В банке дали объяснение, почему могут возникать трудности со входом и раскрыли некоторые нюансы.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто должен подать персональную информацию в Ощадбанк в течение 30 дней. Там объяснили, что принимают меры для надлежащей проверки. В частности, клиентам нужно указать адрес регистрации, место жительства и сумму дохода в месяц.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
