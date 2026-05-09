Комиссии в Ощадбанке: за что взимают 150 грн и можно ли не платить

Услуги в Ощадбанке: за что придется заплатить 150 грн
В государственном "Ощадбанке" не предусмотрена возможность получения справки о состоянии счета в дистанционном режиме через мобильное приложение или веб-банкинг "Ощад24". Такой документ, необходимый в ряде случаев, доступен исключительно в отделениях и имеет фиксированную плату.
Об этом рассказывает редакция издания Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.
Что нужно знать о справке о состоянии счета в Ощадбанке
Клиентам государственного финучреждения может понадобиться справка для подтверждения доходов. Как правило, в ней указана исчерпывающая информация о наличии на счете сбережений, депозитов, пенсионных средств или ценных бумаг. В частности, такой документ могут потребовать за границей для подтверждения права на получение денежной помощи.
Также выписка по счету может понадобиться для контроля состояния счета, при необходимости отслеживания доходов и расходов. Ее могут потребовать:
- В случае оформления кредита;
- При получении различных компенсаций;
- В случаях, где требуется подтверждение доходов.
Согласно тарифным правилам, такая услуга имеет фиксированную цену. Справка о движении средств на счете обойдется в 150 грн. Решение утверждено продуктовым комитетом и актуально на 2026 год.
Как получить справку в Ощадбанке и другие нюансы
По информации представителей банка, в 2026 году соответствующий документ о средствах на счете можно оформить исключительно в банковском отделении. В частности, беженцы могут воспользоваться возможностью ее оформления по нотариальной доверенности, в которой четко прописаны полномочия на получение документов.
Также в Ощадбанке уточнили, что справку о состоянии счета можно получить не во всех офисах финучреждения, а только в отделениях банка в пределах области, где был открыт счет.
Для этого необходимо подготовить:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые клиенты финучреждения Ощадбанк потеряли доступ к учетным записям в приложении и на портале "Ощад 24/7". В банке дали объяснение, почему могут возникать трудности со входом и раскрыли некоторые нюансы.
Еще Новини.LIVE рассказывали, кто должен подать персональную информацию в Ощадбанк в течение 30 дней. Там объяснили, что принимают меры для надлежащей проверки. В частности, клиентам нужно указать адрес регистрации, место жительства и сумму дохода в месяц.