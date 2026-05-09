Комісії в Ощадбанку: за що стягують 150 грн та чи можна не платити

Банківське відділення Ощадбанку, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" не передбачена можливість отримання довідки про стан рахунку у дистанційному режимі через мобільний застосунок чи веббанкінг "Ощад24". Такий документ, що необхідний у низці випадків, доступний виключно у відділеннях та має фіксовану плату.

Про це розповідає редакція видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Що треба знати про довідку про стан рахунку в Ощадбанку

Клієнтам державної фінустанови може знадобитися довідка для підтвердження доходів. Як правило, у ній вказана вичерпна інформація про наявність на рахунку заощаджень, депозитів, пенсійних коштів або цінних паперів. Зокрема, такий документ можуть вимагати за кордоном для підтвердження права на отримання грошової допомоги.

Також виписка за рахунком може знадобитися для контролю стану рахунку, у потребі відстеження доходів та витрат. Її можуть вимагати:

У разі оформлення кредиту; Під час отримання різних компенсацій; У випадках, де потрібне підтвердження доходів.

Згідно з тарифними правилами, така послуга має фіксовану ціну. Довідка щодо руху коштів на рахунку обійдеться у 150 грн. Рішення затверджене продуктовим комітетом і актуальне на 2026 рік.

Читайте також:

Як отримати довідку в Ощадбанку та інші нюанси

За інформацією представників банку, у 2026 році відповідний документ щодо коштів на рахунках можна оформити виключно у банківському відділенні. Зокрема, біженці можуть скористатися можливістю її оформлення за нотаріальною довіреністю, в якій чітко прописані повноваження на отримання документів.

Також в Ощадбанку уточнили, що довідку про стан рахунку можна отримати не в усіх офісах фінустанови, а лише у відділеннях банку в межах області, де було відкрито рахунок.

Для цього необхідно підготувати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі клієнти фінустанови Ощадбанк втратили доступ до облікових записів у застосунку та на порталі "Ощад 24/7". У банку дали пояснення, чому можуть виникати труднощі з входом та розкрили деякі нюанси.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто повинен подати персональну інформацію в Ощадбанк протягом 30 днів. Там пояснили, що вживають заходи для належної перевірки. Зокрема, клієнти повинні вказати адресу реєстрації, місце проживання та суму доходу за місяць.