Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Авторизация в Ощад 24/7: кому из клиентов заблокировали доступ

Авторизация в Ощад 24/7: кому из клиентов заблокировали доступ

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 06:01
Ощадбанк блокирует доступ к приложению: причины и как действовать
Смартфон в руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" за несколько дней завершения срока действия карт потеряли доступ к учетной записи в мобильном приложении и веб-версии "Ощад 24/7". Известно, почему могут возникнуть соответствующие трудности и алгоритм действий для таких случаев.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на отзывы на портале "Минфин".

Какие проблемы с доступом к приложению Ощадбанка

Как говорится в одном из сообщений, одна из клиенток, находящаяся за границей, однажды по неизвестным причинам не смогла зайти в приложение "Ощад 24/7". Банк в апреле заблокировал доступ без предупреждения перед объявленным завершением срока действия карт в июне 2026 года. С тех пор в приложении появляется информация о неправильном пароле. В то же время, в дальнейшем приходят смс-оповещения от банка.

"Банк искусственно создал условия для потери доступа к средствам лояльного клиента перед завершением срока действия карт (июнь 2026), заблокировав авторизацию в Ощад 24/7 без предупреждения. С апреля пишет: пароль неверный. А смс с кодом всегда приходили четко, но при попытке сменить пароль, смс с кодом за границу не прорывается. Хотя коды на контакт с чатом, платежи пополнения, присылает исправно. В чате на телефонного оператора переводят... И что удивляет не предоставляют альтернативных способов получения этого кода или пароля (Viber/Email) для клиентов за рубежом...", — говорится в отзыве.

Причины блокировки и рекомендации от Ощадбанка

По информации Ощадбанка, блокировка карты и доступа в учетные записи в мобильном приложении или веббанкинге возможна по нескольким причинам. Среди них — блокировка счетов на основе судебных решений:

Читайте также:
  • в связи с наличием долгов за коммунальные услуги;
  • неуплату различных штрафов;
  • из-за невыплаты сумм алиментов;
  • в связи с неуплатой налогов.

Кроме того, могут закрыть доступ к "Ощад 24/7", если одна учетная запись начала использоваться на разных гаджетах. Этот факт может вызвать у системы безопасности банка подозрения относительно таких клиентов. При таких обстоятельствах финучреждение потребует повторной регистрации.

Среди рекомендуемых действий:

  1. Необходимо обновить приложение на телефоне, осуществить попытку повторного входа;
  2. При повторном появлении ошибки рекомендуют обратиться в контакт-центр по телефонам: (044) 247-84-18, или 0-800-210-800, или по веб-звонку для осуществления проверки учетной записи "Ощад 24/7";
  3. В случае, если счет открыт на неподконтрольных территориях, то оператор банка может помочь настроить отправку паролей на вайбер для входа в приложение. После этого появится возможность настроить вход и подтвердить операцию путем ввода кода доступа/отпечатка пальца.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк расширил возможности для клиентов, которым поступают международные переводы в Ощад24. В течение трех месяцев за соответствующие операции будут предоставлять шансы принять участие в розыгрыше зарядных станций и павербанков.

Еще Новини.LIVE писали, кто должен подать персональные данные в Ощадбанк в течение 30 дней. Там объяснили, что должны принимать меры для надлежащей проверки. В частности, клиенты должны указать адрес регистрации, фактическое место жительства и размер дохода за месяц.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации