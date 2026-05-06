Ощадбанк блокирует доступ к приложению: причины и как действовать

Некоторые клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" за несколько дней завершения срока действия карт потеряли доступ к учетной записи в мобильном приложении и веб-версии "Ощад 24/7". Известно, почему могут возникнуть соответствующие трудности и алгоритм действий для таких случаев.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на отзывы на портале "Минфин".

Какие проблемы с доступом к приложению Ощадбанка

Как говорится в одном из сообщений, одна из клиенток, находящаяся за границей, однажды по неизвестным причинам не смогла зайти в приложение "Ощад 24/7". Банк в апреле заблокировал доступ без предупреждения перед объявленным завершением срока действия карт в июне 2026 года. С тех пор в приложении появляется информация о неправильном пароле. В то же время, в дальнейшем приходят смс-оповещения от банка.

"Банк искусственно создал условия для потери доступа к средствам лояльного клиента перед завершением срока действия карт (июнь 2026), заблокировав авторизацию в Ощад 24/7 без предупреждения. С апреля пишет: пароль неверный. А смс с кодом всегда приходили четко, но при попытке сменить пароль, смс с кодом за границу не прорывается. Хотя коды на контакт с чатом, платежи пополнения, присылает исправно. В чате на телефонного оператора переводят... И что удивляет не предоставляют альтернативных способов получения этого кода или пароля (Viber/Email) для клиентов за рубежом...", — говорится в отзыве.

Причины блокировки и рекомендации от Ощадбанка

По информации Ощадбанка, блокировка карты и доступа в учетные записи в мобильном приложении или веббанкинге возможна по нескольким причинам. Среди них — блокировка счетов на основе судебных решений:

в связи с наличием долгов за коммунальные услуги;

неуплату различных штрафов;

из-за невыплаты сумм алиментов;

в связи с неуплатой налогов.

Кроме того, могут закрыть доступ к "Ощад 24/7", если одна учетная запись начала использоваться на разных гаджетах. Этот факт может вызвать у системы безопасности банка подозрения относительно таких клиентов. При таких обстоятельствах финучреждение потребует повторной регистрации.

Среди рекомендуемых действий:

Необходимо обновить приложение на телефоне, осуществить попытку повторного входа; При повторном появлении ошибки рекомендуют обратиться в контакт-центр по телефонам: (044) 247-84-18, или 0-800-210-800, или по веб-звонку для осуществления проверки учетной записи "Ощад 24/7"; В случае, если счет открыт на неподконтрольных территориях, то оператор банка может помочь настроить отправку паролей на вайбер для входа в приложение. После этого появится возможность настроить вход и подтвердить операцию путем ввода кода доступа/отпечатка пальца.

