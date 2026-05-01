Клиенты Ощадбанка имеют проблемы со счетами и оплатой кредитов

Банковская карта, отделение Ощадбанка.

Некоторые клиенты государственного "Ощадбанка" потеряли доступ к собственным счетам из-за финансового мониторинга. Из-за этого невозможно переводить деньги и оплачивать счета, при этом банк может продолжать начислять штрафы за кредиты.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Отзывы" на портале "Минфин".

Почему Ощадбанк блокирует счета и начисляет штрафы

Как отмечает одна из клиенток, ее счет попал под процедуру финансового мониторинга. В связи с этим гражданка сразу подала в отделение банка необходимые документы о подтверждении законности средств.

Несмотря на это, финучреждение не сняло блокировку для доступа к счету. Гражданка попросила дать согласие на прекращение сотрудничества, однако банк в этом отказал.

"Уже больше недели мой счет в Ощадбанке заблокирован из-за финмониторинга. Сумма небольшая — 10 750 грн. Я лично предоставила в отделение все документы, подтверждающие происхождение этих средств, но банк не предпринимает никаких действий. Более того, в отделении ул. И. Франко, 2 м, Иршава, Закарпатская область, 90100 мне отказали в принятии заявления на расторжение отношений и закрытие счета, что является нарушением ст. 1075 ГК Украины. Письменный отказ также не предоставили", — говорится в отзыве.

Поскольку клиентке не вернули доступ к средствам, она подала официальную жалобу в Национальный банк Украины (НБУ).

Женщина считает, что банк обязан либо разблокировать карту, либо принять заявление на закрытие счета с перечислением остатка на другой банк. Причиной срочности снятия блокировки является то, что финучреждение продолжает начислять штрафы по кредитам, которые не может оплатить.

Что стоит знать о финансовом мониторинге в Ощадбанке

Ощадбанк обязан осуществлять проверки операций как физлиц, так и предпринимателей или юрлиц на предмет происхождения средств в рамках 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Во время проверки банк использует специальные алгоритмы, которые не разглашаются для предотвращения обхода ограничений недобросовестными клиентами.

По информации экспертов, среди основных поводов для проверки и дальнейшего прекращения сотрудничества — осуществление подозрительных платежей. Также в списке оснований для угрозы потери доступа к счету:

Операции, которые банк может расценить как сомнительные из-за несоответствия обнародованных доходов; Отсутствие всех документов, которые позволили бы проверить деятельность гражданина; Неправдивая информация, предоставленная клиентом; Отсутствие возможности идентифицировать лицо, в интересах которого были проведены операции.

При появлении подозрений счета могут блокироваться автоматически. После этого банк запросит дополнительную информацию и документы по платежам. Если законность доходов не подтвердится, финучреждение разорвет сотрудничество с клиентом.

В таком случае клиент будет иметь 30 календарных дней на вывод остатка средств на счета в другие банковские учреждения.

