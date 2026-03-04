Сервисы и комиссии в Ощадбанке — за что вынуждены переплачивать военные

Услуги в Ощадбанке — за что переплачивают военные ВСУ
В финучреждении "Ощадбанк" украинские военнослужащие вынуждены пользоваться одним из необязательных сервисов и платить комиссию. Для отказа от услуги банк требует личного прибытия в отделение, что сложно выполнить такой категории граждан.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.
За какие услуги в Ощадбанке переплачивают военные
С проблемой вынужденной платы за некоторые необязательные услуги обратился один из военных, который является клиентом этого банковского учреждения.
Он отметил, что речь идет об услуге смс-информирования, правила отказа от которой предусматривают личное прибытие в банковское отделение для написания соответствующего заявления.
Военный рассказал, что заложниками такой ситуации стали десятки тысяч бойцов, которые получают выплаты на карты Ощадбанка.
"Устанавливают самостоятельно смс-информирование по картам с комиссией 40 грн в месяц. Отключить такую опцию онлайн или закрыть счета онлайн запрещают, только в отделении в течение рабочих часов, что для военнослужащих невозможно. Масштаб: не менее 100 000 военных вынуждены пользоваться этим недоразумением. 40 грн * 100 000 = 4 000 000 грн в месяц...", — говорится в обращении.
Услуга оповещений от Ощадбанка
По правилам банка, клиенты могут получать оповещения от банка через несколько каналов на выбор, из которых часть платная, а часть — бесплатная:
- Push-оповещения в "Мобильном Ощаде";
- Viber;
- SMS;
- E-mail.
Подключить такой сервис можно самостоятельно в приложении "Мобильный Ощад", а вот перейти с платных на бесплатные Push-оповещения возможно только, обратившись в офис банка.
Размер комиссий за смс-информирование в 2026 году
В 2026 году продуктовый комитет государственного финучреждения "Ощадбанк принял решение обновить тарифы на обслуживание текущих счетов, пересмотрев, в частности, годовую стоимость смс-информирования по некоторым картам.
Изменения коснулись тарифных пакетов: "Моя карта", "MORE" и "Детская карта".
Согласно правилам финучреждения, стоимость изменилась так:
- за SMS-сообщения — цена выросла до 40 грн/мес. (было 25 грн);
- за Viber — поднялась до 25 грн/мес. (до этого было 15 грн).
Таким образом, сервис SMS-оповещения от банка за год обойдется в 480 грн, а за Viber — в 300 грн. Push-уведомления в приложении Ощадбанк в дальнейшем остаются бесплатными.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке рассказали, кому из клиентов нужно закрыть карточные счета. Такое требование должно быть выполнено в крайних случаях во избежание уплаты дополнительной комиссии.
Еще сообщалось, что в Ощадбанке уточнили, куда отправят средства с депозита в случае завершения срока действия карты. Для таких случаев со старыми картами разработали специальный алгоритм действий.
Читайте Новини.LIVE!