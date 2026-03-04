Видео
Видео

Финансы Услуги в Ощадбанке — за что переплачивают военные ВСУ

Услуги в Ощадбанке — за что переплачивают военные ВСУ

Дата публикации 4 марта 2026 06:01
Сервисы и комиссии в Ощадбанке — за что вынуждены переплачивать военные
Ощадбанк, военный со смартфоном. Фото: АрмияInform, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В финучреждении "Ощадбанк" украинские военнослужащие вынуждены пользоваться одним из необязательных сервисов и платить комиссию. Для отказа от услуги банк требует личного прибытия в отделение, что сложно выполнить такой категории граждан.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

Читайте также:

За какие услуги в Ощадбанке переплачивают военные

С проблемой вынужденной платы за некоторые необязательные услуги обратился один из военных, который является клиентом этого банковского учреждения.

Он отметил, что речь идет об услуге смс-информирования, правила отказа от которой предусматривают личное прибытие в банковское отделение для написания соответствующего заявления.

Военный рассказал, что заложниками такой ситуации стали десятки тысяч бойцов, которые получают выплаты на карты Ощадбанка.

"Устанавливают самостоятельно смс-информирование по картам с комиссией 40 грн в месяц. Отключить такую опцию онлайн или закрыть счета онлайн запрещают, только в отделении в течение рабочих часов, что для военнослужащих невозможно. Масштаб: не менее 100 000 военных вынуждены пользоваться этим недоразумением. 40 грн * 100 000 = 4 000 000 грн в месяц...", — говорится в обращении.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Минфин

Услуга оповещений от Ощадбанка

По правилам банка, клиенты могут получать оповещения от банка через несколько каналов на выбор, из которых часть платная, а часть — бесплатная:

  • Push-оповещения в "Мобильном Ощаде";
  • Viber;
  • SMS;
  • E-mail.

Подключить такой сервис можно самостоятельно в приложении "Мобильный Ощад", а вот перейти с платных на бесплатные Push-оповещения возможно только, обратившись в офис банка.

Размер комиссий за смс-информирование в 2026 году

В 2026 году продуктовый комитет государственного финучреждения "Ощадбанк принял решение обновить тарифы на обслуживание текущих счетов, пересмотрев, в частности, годовую стоимость смс-информирования по некоторым картам.

Изменения коснулись тарифных пакетов: "Моя карта", "MORE" и "Детская карта".

Согласно правилам финучреждения, стоимость изменилась так:

  • за SMS-сообщения — цена выросла до 40 грн/мес. (было 25 грн);
  • за Viber — поднялась до 25 грн/мес. (до этого было 15 грн).

Таким образом, сервис SMS-оповещения от банка за год обойдется в 480 грн, а за Viber — в 300 грн. Push-уведомления в приложении Ощадбанк в дальнейшем остаются бесплатными.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке рассказали, кому из клиентов нужно закрыть карточные счета. Такое требование должно быть выполнено в крайних случаях во избежание уплаты дополнительной комиссии.

Еще сообщалось, что в Ощадбанке уточнили, куда отправят средства с депозита в случае завершения срока действия карты. Для таких случаев со старыми картами разработали специальный алгоритм действий.

Ощадбанк банки военные банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
