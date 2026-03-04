Послуги та комісії в Ощадбанку — за що змушені переплачувати військовослужбовці

Ощадбанк, військовий зі смартфоном. Фото: АрміяInform, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці ЗСУ змушені користуватися однією з необов'язкових послуг та платити комісію у держфінустанові "Ощадбанк". Для відмови від неї банк вимагає особистого прибуття у відділення, що неможливо виконати такій категорії громадян.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал "Мінфін", де українці залишають відгуки про роботу банків.

За які послуги в Ощадбанку переплачують військові

З проблемою вимушеної плати за деякі необов'язкові послуги звернувся один із військових, який є клієнтом цієї банківської установи.

Він зазначив, що йдеться про послугу смс-інформування, правила відмови від якої передбачають особисте прибуття у банківське відділення для написання відповідної заяви.

Військовий розповів, що заручниками такої ситуації стали десятки тисяч бійців, які отримують виплати на картки Ощадбанку.

"Встановлюють самостійно смс-інформування по картках з комісією 40 грн на місяць. Відключити таку опцію онлайн чи закрити рахунки онлайн забороняють, тільки у відділенні протягом робочих годин, що для військовослужбовців неможливо. Масштаб: щонайменше 100 000 військових змушені користуватись цим непорозумінням. 40грн * 100 000 = 4 000 000 грн на місяць...", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Послуга сповіщень від Ощадбанку

За правилами банку, клієнти можуть отримувати сповіщення від банку через кілька каналів на вибір, з яких частина платна, а частина — безкоштовна:

Push-сповіщення у "Мобільному Ощаді";

Viber;

SMS;

E-mail.

Підключити такий сервіс можна самостійно у застосунку "Мобільний Ощаді", а от перейти з платних на безкоштовні Push-сповіщення можливо лише, звернувшись в офіс банку.

Розмір комісій за смс-інформування у 2026 році

У 2026 році продуктовий комітет державної фінустанови "Ощадбанк ухвалив рішення оновити тарифи на обслуговування поточних рахунків, переглянувши, зокрема, річну вартість смс-інформування за деякими картками.

Зміни торкнулися тарифних пакетів: "Моя картка", "MORE" та "Дитяча картка".

Згідно з правилами фінустанови, вартість змінилась так:

за SMS-повідомлення — ціна зросла до 40 грн/міс. (було 25 грн);

за Viber — піднялась до 25 грн/міс. (до цього було 15 грн).

Таким чином, сервіс SMS-сповіщення від банку за рік обійдеться у 480 грн, а за Viber — у 300 грн. Push-повідомлення у застосунку Ощадбанк надалі залишаються безкоштовними.

