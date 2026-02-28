Видео
Главная Финансы Расчет за услуги ЖКХ — кто заплатит меньше в Ощадбанке в марте

Расчет за услуги ЖКХ — кто заплатит меньше в Ощадбанке в марте

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 06:01
Ощадбанк даст пенсионерам шанс сэкономить на коммуналке в марте — подробности
Женщина с картой и банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" есть возможность для пенсионеров сэкономить на коммунальных услугах в марте 2026 года. Воспользоваться соответствующим правом смогут некоторые владельцы карт Mastercard.

О том, кто сможет заплатить меньше, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кому предусмотрена помощь на коммуналку в Ощадбанке

В начале весны граждане смогут получить денежную помощь от финучреждения, которую можно будет использовать на оплату коммунальных услуг.

Речь идет о возможности присоединиться к последнему этапу акции по розыгрышу денежного приза в 5 000 грн. Для этого необходимо иметь или оформить пенсионную карту международной платежной системы Mastercard от Ощадбанка.

Благодаря такой карте будет не только удобно и безопасно получать соцвыплаты, но и иметь шанс для начисления помощи от банка. Речь идет о следующих видах карт Mastercard:

  • Standard Mastercard;
  • MC Debit Standard; MC Debit Standard;
  • MC World;
  • MC Debit World.

Приобщиться к акции по розыгрышу денежного приза можно автоматически в случае осуществления такой картой оплаты на сумму, превышающую 500 грн.

Нюансы участия в акционной программе от Ощадбанка

По условиям программы, граждане, желающие присоединиться к последней волне акции розыгрыша помощи в 5 000 грн, должны выполнить несколько шагов. А именно:

  1. Рассчитаться картой Mastercard от Ощадбанка;
  2. Минимальная сумма к оплате должна составлять 500 грн одним платежом;
  3. Осуществление расчета возможно как онлайн, так и в магазинах.

После этого клиент автоматически станет участником розыгрыша.

Однако в банке отметили, что не зачислят такие операции:

  • выполнение транзакций другими картами;
  • Р2Р переводы;
  • переводы на произвольные реквизиты;
  • транзакции за дорожный чек/лотерейный билет;
  • оплата в казино, в том числе онлайн;
  • расчет за товары, работы и услуги, на которые был возврат денег.

Последних победителей программы выберут рандомным путем. Завершится акция 15 марта 2026 года.

"Победитель акции имеет право свободно распоряжаться полученной "денежной выплатой", в частности использовать ее для оплаты коммуналки или иным способом по своему усмотрению, без ограничений по целевому назначению", — добавили в финучреждении.

Ранее мы писали, что в 2026 году Ощадбанк пересмотрел некоторые тарифы на свои услуги. В частности, теперь за такие сервисы взимают 480 грн, однако от уплаты можно отказаться.

Еще рассказывали, что в Ощадбанке клиентам рекомендовали закрыть некоторые карты. Такая потребность может возникнуть в крайних случаях во избежание взыскания комиссии.

коммунальные услуги Ощадбанк деньги банки банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
