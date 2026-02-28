Ощадбанк даст пенсионерам шанс сэкономить на коммуналке в марте — подробности

Женщина с картой и банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" есть возможность для пенсионеров сэкономить на коммунальных услугах в марте 2026 года. Воспользоваться соответствующим правом смогут некоторые владельцы карт Mastercard.

Кому предусмотрена помощь на коммуналку в Ощадбанке

В начале весны граждане смогут получить денежную помощь от финучреждения, которую можно будет использовать на оплату коммунальных услуг.

Речь идет о возможности присоединиться к последнему этапу акции по розыгрышу денежного приза в 5 000 грн. Для этого необходимо иметь или оформить пенсионную карту международной платежной системы Mastercard от Ощадбанка.

Благодаря такой карте будет не только удобно и безопасно получать соцвыплаты, но и иметь шанс для начисления помощи от банка. Речь идет о следующих видах карт Mastercard:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard; MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Приобщиться к акции по розыгрышу денежного приза можно автоматически в случае осуществления такой картой оплаты на сумму, превышающую 500 грн.

Нюансы участия в акционной программе от Ощадбанка

По условиям программы, граждане, желающие присоединиться к последней волне акции розыгрыша помощи в 5 000 грн, должны выполнить несколько шагов. А именно:

Рассчитаться картой Mastercard от Ощадбанка; Минимальная сумма к оплате должна составлять 500 грн одним платежом; Осуществление расчета возможно как онлайн, так и в магазинах.

После этого клиент автоматически станет участником розыгрыша.

Однако в банке отметили, что не зачислят такие операции:

выполнение транзакций другими картами;

Р2Р переводы;

переводы на произвольные реквизиты;

транзакции за дорожный чек/лотерейный билет;

оплата в казино, в том числе онлайн;

расчет за товары, работы и услуги, на которые был возврат денег.

Последних победителей программы выберут рандомным путем. Завершится акция 15 марта 2026 года.

"Победитель акции имеет право свободно распоряжаться полученной "денежной выплатой", в частности использовать ее для оплаты коммуналки или иным способом по своему усмотрению, без ограничений по целевому назначению", — добавили в финучреждении.

Ранее мы писали, что в 2026 году Ощадбанк пересмотрел некоторые тарифы на свои услуги. В частности, теперь за такие сервисы взимают 480 грн, однако от уплаты можно отказаться.

Еще рассказывали, что в Ощадбанке клиентам рекомендовали закрыть некоторые карты. Такая потребность может возникнуть в крайних случаях во избежание взыскания комиссии.