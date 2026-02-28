Ощадбанк даст пенсионерам шанс сэкономить на коммуналке в марте — подробности

Расчет за услуги ЖКХ — кто заплатит меньше в Ощадбанке в марте
В госфинучреждении "Ощадбанк" есть возможность для пенсионеров сэкономить на коммунальных услугах в марте 2026 года. Воспользоваться соответствующим правом смогут некоторые владельцы карт Mastercard.
Кому предусмотрена помощь на коммуналку в Ощадбанке
В начале весны граждане смогут получить денежную помощь от финучреждения, которую можно будет использовать на оплату коммунальных услуг.
Речь идет о возможности присоединиться к последнему этапу акции по розыгрышу денежного приза в 5 000 грн. Для этого необходимо иметь или оформить пенсионную карту международной платежной системы Mastercard от Ощадбанка.
Благодаря такой карте будет не только удобно и безопасно получать соцвыплаты, но и иметь шанс для начисления помощи от банка. Речь идет о следующих видах карт Mastercard:
- Standard Mastercard;
- MC Debit Standard; MC Debit Standard;
- MC World;
- MC Debit World.
Приобщиться к акции по розыгрышу денежного приза можно автоматически в случае осуществления такой картой оплаты на сумму, превышающую 500 грн.
Нюансы участия в акционной программе от Ощадбанка
По условиям программы, граждане, желающие присоединиться к последней волне акции розыгрыша помощи в 5 000 грн, должны выполнить несколько шагов. А именно:
- Рассчитаться картой Mastercard от Ощадбанка;
- Минимальная сумма к оплате должна составлять 500 грн одним платежом;
- Осуществление расчета возможно как онлайн, так и в магазинах.
После этого клиент автоматически станет участником розыгрыша.
Однако в банке отметили, что не зачислят такие операции:
- выполнение транзакций другими картами;
- Р2Р переводы;
- переводы на произвольные реквизиты;
- транзакции за дорожный чек/лотерейный билет;
- оплата в казино, в том числе онлайн;
- расчет за товары, работы и услуги, на которые был возврат денег.
Последних победителей программы выберут рандомным путем. Завершится акция 15 марта 2026 года.
"Победитель акции имеет право свободно распоряжаться полученной "денежной выплатой", в частности использовать ее для оплаты коммуналки или иным способом по своему усмотрению, без ограничений по целевому назначению", — добавили в финучреждении.
