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Главная Финансы Услуги в Ощадбанке: почему не всем клиентам легко открыть счет

Услуги в Ощадбанке: почему не всем клиентам легко открыть счет

Ua ru
15 октября 2026 06:01
Счета в Ощадбанке: сколько дней может длиться процедура открытия
Прохожие на фоне отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году открыть счет в государственном "Ощадбанке" можно с минимальным набором документов как совершеннолетним гражданам, так и особым категориям: внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), студентам, лицам с инвалидностью и несовершеннолетним гражданам. В то же время необходимо быть готовыми к тому, что в некоторых случаях продолжительность соответствующей процедуры может затянуться на несколько дней.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале "Минфин".

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Особенности открытия счетов в Ощадбанке

Согласно информации банка, открытие счетов доступно как резидентам Украины, так и нерезидентам при предоставлении минимального пакета документов. Для этого достаточно иметь паспорт или ID-карту и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

В то же время, как свидетельствуют отзывы клиентов, сама процедура открытия счета в Ощадбанке иногда может быть затруднительной.

Как рассказала новая клиентка банка, начать обслуживаться в Ощадбанке оказалось не так просто, ведь пришлось неоднократно обращаться в отделение для подачи заявления, документов, получения карты, а также выполнения дополнительного требования — обновления данных.

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В частности, во время первого визита в банк гражданка подписала заявление, сотрудники открыли счет, отсканировали необходимые документы и выдали карту.

Женщина отметила, что важно во время первого визита указать номер телефона, поскольку без него пользоваться услугами будет невозможно. Ей пришлось идти в отделение еще раз, поскольку номер не был добавлен к счету.

Процедура предусматривала заполнение заявления, добавление номера телефона, а также сканирование документов.

Однако в случае неправильного оформления заявления банк может вызвать клиента в отделение повторно. Именно так и произошло с клиенткой, из-за чего ей пришлось идти в офис банка в третий раз, где было подано обновленное заявление и отсканированы документы.

Банк вызвал женщину в четвертый раз, поскольку, согласно правилам, финансовое учреждение не принимает заявления, если в них неразборчивый почерк. Во время очередного визита заявление напечатали, а документы отсканировали в четвертый раз.

Однако доступа к мобильному приложению женщина не получила. На горячей линии ей посоветовали попробовать добавить номер через банкомат. Из-за этого гражданка обратилась в отделение в пятый раз, где успешно смогла добавить номер телефона через банкомат и получить возможность воспользоваться приложением.

Клиентка предупредила, что на данном этапе свободно пользоваться услугами может не получиться, ведь следует понимать, что в банке действует стандартное требование об обновлении данных, которое граждане должны проходить не более одного раза в год и не менее одного раза в пять лет.

В ее случае банк попросил обновить данные фактически сразу. Если этого не сделать — пользоваться картой будет невозможно, и система будет выдавать отказ при осуществлении операций.

"На горячей линии объяснили, что доступ к счету ограничен и нужно прийти в отделение, чтобы обновить данные и еще раз предоставить сканы документов. Спрашиваю о возможности обновления онлайн — в моем приложении просто нет такой возможности. Я только что стала клиентом банка, мои данные проверяли при открытии счета, а документы сканировали четыре раза за несколько дней. Несмотря на это, банк уже требует обновить данные и в пятый раз отсканировать те же документы", — говорится в сообщении.

Как открыть счет в Ощадбанке онлайн

Для удобства в банке для новых клиентов предусмотрена возможность дистанционного открытия цифровых карт. Для этого необходимо:

  1. Загрузить на смартфон официальное приложение "Мобильный Ощад";
  2. Открыть приложение и выбрать опцию заказа цифровой карты;
  3. Ввести номер мобильного телефона;
  4. Принять звонок от банка и ввести код;
  5. Пройти идентификацию через приложение "Дія" (требуется загранпаспорт/ID-карта);
  6. Сделать селфи и заполнить основные данные;
  7. Выбрать свою область и отделение на карте;
  8. Подписать договор онлайн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому из клиентов Ощадбанка доступна помощь в размере до 12 000 грн. По данным пресс-службы, он является уполномоченным банком по открытию спецсчетов для получения выплат в рамках государственной программы поддержки семей и обеспечения условий для совмещения родительских обязанностей с трудовой деятельностью. Речь идет об оформлении социальной выплаты "еЯсла".

Еще Новини.LIVE писали, что Ощадбанк предлагает специальные условия обслуживания для владельцев зарплатной карты. В рамках такого проекта предусмотрено предоставление сниженных тарифов и комиссий, а также бонусов. Кроме того, есть возможность повысить процентные ставки по депозитам и льготные ставки по ипотеке.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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