Зарплаты в Ощадбанке: какие тарифы и бонусы действуют в сентябре

Комиссии и бонусы: что нужно знать о зарплатных картах Ощадбанка
В 2026 году государственный "Ощадбанк" предлагает специальные условия обслуживания для начисления заработной платы сотрудникам предприятий или бюджетных организаций. Речь идет о тарифном пакете "Зарплатный", который предусматривает гибкие тарифы на пользование картами — от базовых до премиальных условий. Для таких типов карт предусмотрены отдельные услуги, специальные комиссии и бонусы.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу банка.
Какие условия действуют для зарплатных карт Ощадбанка
Как поясняют в Ощадбанке, зарплатная карта является удобным и безопасным инструментом для начисления зарплаты, обеспечивает безналичные отношения с работодателем и упрощает расчеты, а также предоставляет полезные услуги и бонусы.
Как отмечается, такие карты доступны для подключения в рамках корпоративного зарплатного проекта и для физических лиц, желающих индивидуально обслуживаться в Ощадбанке. Помимо стандартных услуг, клиентам будут доступны:
- Возможность повысить процентную ставку по депозиту, открытому в Ощадбанке;
- Льготное снижение ставки по ипотеке;
- Гибкая система тарификации использования карт.
Зарплатные карты Ощадбанка выдаются со сроком обслуживания до пяти лет в следующей валюте:
- гривна;
- доллар;
- евро.
Какие тарифы предусмотрены для зарплатных карт
Согласно условиям, в этом году для таких карт действуют особые условия обслуживания. А именно:
- Отсутствует комиссия при открытии карт;
- Бесплатное зачисление зарплаты;
- Отсутствует плата при снятии наличных в кассах отделений;
- Бесплатное снятие наличных в банкоматах в Украине до 100 000 грн в зависимости от типа карты;
- 6% начисляют на остаток средств по услуге "Мобильные сбережения";
- Отсутствует комиссия за переводы на любые карты Ощадбанка.
Также за пополнение счета безналичным способом или наличными с помощью карты через POS-терминал, банкомат, ИПТ Банка — комиссия не взимается. В случае пополнения наличными без карты в кассе банка через POS-терминал, банкомат/ИПТ и по реквизитам счета — 1%.
Р2Р-переводы на собственные счета (открытые в пределах одного РУ/ГУОК) — не тарифицируются, однако взимается 2,99%, если операция осуществляется за счет кредитных средств.
Р2Р-переводы на другие карты банка через банкоматы и терминалы — 0,5% + 3 грн, через "Ощад 24" — не тарифицируются, однако предусмотрена комиссия в размере 2,99% за операции с кредитными средствами.
Переводы в "Ощад 24/7" по финансовому номеру телефона не тарифицируются, если речь идет о кредитных средствах, то 2,99%.
За пополнение мобильного телефона, в частности через контакт-центр (чат с оператором, чат-бот), комиссия составляет 3 грн.
Преимущества и дополнительные возможности карт Ощадбанка
Владельцам соответствующих карт будут гарантированы особые условия обслуживания. В частности:
- Бесплатные Push-уведомления о движении средств по счету;
- Доступ к различным программам лояльности Mastercard "Больше" и Visa "Мои бонусы";
- Право на открытие дополнительных карт в гривне/валюте;
- Отсутствие комиссии при обмене валюты в мобильном приложении.
Кроме того, все зарплатные карты Ощадбанка можно использовать для оплаты товаров и услуг без комиссии во всех торговых сетях через приложения Contactless и PayWave.
Также при условии регистрации в системах Apple Pay/Google Wallet/Garmin Pay/Mi Pay есть возможность осуществлять бесконтактные расчеты с помощью часов, смартфона или фитнес-браслета.
Кроме того, отдельные бонусы и подарки предоставляют партнеры банка за участие в программах Mastercard "Больше" и Visa "ZVISNO, BONUS".
Подробности о зарплатном проекте можно уточнить у менеджера банка, оставив на сайте свои контактные данные.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в Ощадбанке можно оформить ежемесячную денежную помощь в размере 7 000 грн. Выплаты предусмотрены на уход за детьми до однолетнего возраста. В частности, перед этим важно проверить личные данные в Пенсионном фонде, а после этого обратиться в Ощадбанк и оформить карту со специальным режимом.
Еще Новини.LIVE писали, что клиенты Ощадбанка ежегодно переплачивают за одну из услуг. В частности, в этом году по некоторым тарифным планам дополнительно взимаются суммы от 300 до 480 грн, однако этих расходов можно избежать. Как пояснили в банке, можно подключить альтернативу в виде бесплатных уведомлений через другие каналы и сэкономить.