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Главная Финансы Комиссии и бонусы: что нужно знать о зарплатных картах Ощадбанка

Комиссии и бонусы: что нужно знать о зарплатных картах Ощадбанка

Ua ru
17 сентября 2026 06:01
Зарплаты в Ощадбанке: какие тарифы и бонусы действуют в сентябре
Человек держит банковскую карту и деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государственный "Ощадбанк" предлагает специальные условия обслуживания для начисления заработной платы сотрудникам предприятий или бюджетных организаций. Речь идет о тарифном пакете "Зарплатный", который предусматривает гибкие тарифы на пользование картами — от базовых до премиальных условий. Для таких типов карт предусмотрены отдельные услуги, специальные комиссии и бонусы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу банка.

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Какие условия действуют для зарплатных карт Ощадбанка

Как поясняют в Ощадбанке, зарплатная карта является удобным и безопасным инструментом для начисления зарплаты, обеспечивает безналичные отношения с работодателем и упрощает расчеты, а также предоставляет полезные услуги и бонусы.

Как отмечается, такие карты доступны для подключения в рамках корпоративного зарплатного проекта и для физических лиц, желающих индивидуально обслуживаться в Ощадбанке. Помимо стандартных услуг, клиентам будут доступны:

  1. Возможность повысить процентную ставку по депозиту, открытому в Ощадбанке;
  2. Льготное снижение ставки по ипотеке;
  3. Гибкая система тарификации использования карт.

Зарплатные карты Ощадбанка выдаются со сроком обслуживания до пяти лет в следующей валюте:

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  • гривна;
  • доллар;
  • евро.

Какие тарифы предусмотрены для зарплатных карт

Согласно условиям, в этом году для таких карт действуют особые условия обслуживания. А именно:

  • Отсутствует комиссия при открытии карт;
  • Бесплатное зачисление зарплаты;
  • Отсутствует плата при снятии наличных в кассах отделений;
  • Бесплатное снятие наличных в банкоматах в Украине до 100 000 грн в зависимости от типа карты;
  • 6% начисляют на остаток средств по услуге "Мобильные сбережения";
  • Отсутствует комиссия за переводы на любые карты Ощадбанка.

Также за пополнение счета безналичным способом или наличными с помощью карты через POS-терминал, банкомат, ИПТ Банка — комиссия не взимается. В случае пополнения наличными без карты в кассе банка через POS-терминал, банкомат/ИПТ и по реквизитам счета — 1%.

Р2Р-переводы на собственные счета (открытые в пределах одного РУ/ГУОК) — не тарифицируются, однако взимается 2,99%, если операция осуществляется за счет кредитных средств.

Р2Р-переводы на другие карты банка через банкоматы и терминалы — 0,5% + 3 грн, через "Ощад 24" — не тарифицируются, однако предусмотрена комиссия в размере 2,99% за операции с кредитными средствами.

Переводы в "Ощад 24/7" по финансовому номеру телефона не тарифицируются, если речь идет о кредитных средствах, то 2,99%.

За пополнение мобильного телефона, в частности через контакт-центр (чат с оператором, чат-бот), комиссия составляет 3 грн.

Преимущества и дополнительные возможности карт Ощадбанка

Владельцам соответствующих карт будут гарантированы особые условия обслуживания. В частности:

  • Бесплатные Push-уведомления о движении средств по счету;
  • Доступ к различным программам лояльности Mastercard "Больше" и Visa "Мои бонусы";
  • Право на открытие дополнительных карт в гривне/валюте;
  • Отсутствие комиссии при обмене валюты в мобильном приложении.

Кроме того, все зарплатные карты Ощадбанка можно использовать для оплаты товаров и услуг без комиссии во всех торговых сетях через приложения Contactless и PayWave.

Также при условии регистрации в системах Apple Pay/Google Wallet/Garmin Pay/Mi Pay есть возможность осуществлять бесконтактные расчеты с помощью часов, смартфона или фитнес-браслета.

Кроме того, отдельные бонусы и подарки предоставляют партнеры банка за участие в программах Mastercard "Больше" и Visa "ZVISNO, BONUS".

Подробности о зарплатном проекте можно уточнить у менеджера банка, оставив на сайте свои контактные данные.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в Ощадбанке можно оформить ежемесячную денежную помощь в размере 7 000 грн. Выплаты предусмотрены на уход за детьми до однолетнего возраста. В частности, перед этим важно проверить личные данные в Пенсионном фонде, а после этого обратиться в Ощадбанк и оформить карту со специальным режимом.

Еще Новини.LIVE писали, что клиенты Ощадбанка ежегодно переплачивают за одну из услуг. В частности, в этом году по некоторым тарифным планам дополнительно взимаются суммы от 300 до 480 грн, однако этих расходов можно избежать. Как пояснили в банке, можно подключить альтернативу в виде бесплатных уведомлений через другие каналы и сэкономить.

зарплаты Ощадбанк деньги банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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