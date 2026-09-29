Тарифы Ощадбанка: какие условия будут действовать для пенсионных карт в октябре

Комиссии в Ощадбанке: какие цены будут для пенсионеров в октябре
В октябре 2026 года государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" продолжит обслуживать владельцев пенсионных карт на особых условиях. Предусмотрены сниженные или нулевые комиссии, особые условия депозитных предложений и бонусы. При этом процедура оформления пенсии через это финансовое учреждение максимально упрощена.
О том, какие тарифы будут действовать и какие будут правила оформления пенсионных счетов в банке, рассказывает издание Новини.LIVE.
Актуальные тарифы для карт Ощадбанка в октябре
Ощадбанк является уполномоченным финансовым учреждением для осуществления выплат от государства в виде пенсий и социальной помощи.
Для пожилых людей и других социально уязвимых категорий граждан комиссии за операции и услуги по картам, на которые поступают выплаты, снижены или отсутствуют. В частности, для "Карт для выплат" предусмотрено бесплатное получение наличных средств в сети банка. Также не взимается плата за оформление военной пенсии и предусмотрено бесплатное обслуживание.
В октябре будут действовать следующие комиссии при снятии наличных:
- В банкоматах Ощадбанка — бесплатно;
- В банкоматах других финансовых учреждений до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, сверх лимита — 1% от суммы и дополнительно 5 грн;
- В банкоматах за пределами страны — 1,5 % от суммы плюс 35 грн.
Также предусмотрены отдельные условия при оплате коммунальных услуг через приложение в зависимости от соглашения с поставщиками.
Другие преимущества при получении пенсий в Ощадбанке
В целом "Карты для выплат" для социально незащищенных категорий населения имеют следующие преимущества:
- Бесплатное пополнение счетов в сети Ощадбанка с использованием карты;
- Повышенные процентные ставки по накопительному счету (депозиту).
Если граждане выберут такой способ получения пенсий и социальной помощи, то при использовании "Ощад24/7" будут иметь круглосуточный доступ ко всем сервисам банка.
Упрощенное оформление пенсии на карты Ощадбанка
Граждане, которые собираются выйти на пенсию и выберут Ощадбанк для начисления пенсии на карты, смогут оформить выплаты максимально просто.
Для этого достаточно выполнить несколько шагов. Перед обращением необходимо проверить стаж на сайте Пенсионного фонда, авторизовавшись/зарегистрировавшись в личном кабинете на портале фонда с помощью электронной подписи Ощадбанка. Там можно просмотреть информацию о стаже.
После этого необходимо подать пакет документов через Ощадбанк для оформления пенсии. В список входят:
- заявление установленной формы;
- паспорт гражданина (оригинал и копия страниц);
- идентификационный код (оригинал и копия);
- документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка, диплом об образовании и т. д.);
- документы, подтверждающие наличие льгот;
- две фотографии размером 4х6;
- справка из банка с номером пенсионного счета (для начисления на карту).
Специалисты банка самостоятельно передадут весь пакет документов в Пенсионный фонд.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке пересмотрели стоимость уведомлений об операциях. Стоимость выросла до 40 грн/месяц, а за 12 месяцев — до 480 грн, за уведомления в Viber — до 25 грн/месяц, за 12 месяцев — до 300 грн. Однако комиссии можно избежать, отказавшись от такой услуги. Необходимо подключить push-уведомления.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке могут списывать дополнительную комиссию с закрытых платежных карт. В банке пояснили, что факт закрытия карты не означает закрытия всего счета, а потому его могут расценивать как неактивный и взимать отдельную комиссию.