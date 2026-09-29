Тарифы Ощадбанка: какие условия будут действовать для пенсионных карт в октябре

Люди возле отделения Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" продолжит обслуживать владельцев пенсионных карт на особых условиях. Предусмотрены сниженные или нулевые комиссии, особые условия депозитных предложений и бонусы. При этом процедура оформления пенсии через это финансовое учреждение максимально упрощена.

О том, какие тарифы будут действовать и какие будут правила оформления пенсионных счетов в банке, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Актуальные тарифы для карт Ощадбанка в октябре

Ощадбанк является уполномоченным финансовым учреждением для осуществления выплат от государства в виде пенсий и социальной помощи.

Для пожилых людей и других социально уязвимых категорий граждан комиссии за операции и услуги по картам, на которые поступают выплаты, снижены или отсутствуют. В частности, для "Карт для выплат" предусмотрено бесплатное получение наличных средств в сети банка. Также не взимается плата за оформление военной пенсии и предусмотрено бесплатное обслуживание.

В октябре будут действовать следующие комиссии при снятии наличных:

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В банкоматах Ощадбанка — бесплатно; В банкоматах других финансовых учреждений до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, сверх лимита — 1% от суммы и дополнительно 5 грн; В банкоматах за пределами страны — 1,5 % от суммы плюс 35 грн.

Также предусмотрены отдельные условия при оплате коммунальных услуг через приложение в зависимости от соглашения с поставщиками.

Другие преимущества при получении пенсий в Ощадбанке

В целом "Карты для выплат" для социально незащищенных категорий населения имеют следующие преимущества:

Бесплатное пополнение счетов в сети Ощадбанка с использованием карты;

Повышенные процентные ставки по накопительному счету (депозиту).

Если граждане выберут такой способ получения пенсий и социальной помощи, то при использовании "Ощад24/7" будут иметь круглосуточный доступ ко всем сервисам банка.

Упрощенное оформление пенсии на карты Ощадбанка

Граждане, которые собираются выйти на пенсию и выберут Ощадбанк для начисления пенсии на карты, смогут оформить выплаты максимально просто.

Для этого достаточно выполнить несколько шагов. Перед обращением необходимо проверить стаж на сайте Пенсионного фонда, авторизовавшись/зарегистрировавшись в личном кабинете на портале фонда с помощью электронной подписи Ощадбанка. Там можно просмотреть информацию о стаже.

После этого необходимо подать пакет документов через Ощадбанк для оформления пенсии. В список входят:

заявление установленной формы;

паспорт гражданина (оригинал и копия страниц);

идентификационный код (оригинал и копия);

документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка, диплом об образовании и т. д.);

документы, подтверждающие наличие льгот;

две фотографии размером 4х6;

справка из банка с номером пенсионного счета (для начисления на карту).

Специалисты банка самостоятельно передадут весь пакет документов в Пенсионный фонд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке пересмотрели стоимость уведомлений об операциях. Стоимость выросла до 40 грн/месяц, а за 12 месяцев — до 480 грн, за уведомления в Viber — до 25 грн/месяц, за 12 месяцев — до 300 грн. Однако комиссии можно избежать, отказавшись от такой услуги. Необходимо подключить push-уведомления.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке могут списывать дополнительную комиссию с закрытых платежных карт. В банке пояснили, что факт закрытия карты не означает закрытия всего счета, а потому его могут расценивать как неактивный и взимать отдельную комиссию.