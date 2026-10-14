Ощадбанк открывает счета для выплаты 12 000 грн: кто и как может их оформить

Мужчина возле отделения банка. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года некоторые клиенты государственного "Ощадбанка" смогут оформить новую денежную помощь в размере до 12 000 грн на детей по правительственной программе поддержки украинских семей. В ее рамках предусмотрено открытие спецсчетов для зачисления целевых средств от государства.

О том, как можно оформить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому из клиентов Ощадбанк доступна помощь до 12 000 грн

По информации пресс-службы, государство уполномочило Ощадбанк открывать специальные счета для зачисления выплат в рамках реализации правительственной программы поддержки семей с детьми и создания условий для совмещения родительских обязанностей с работой. Граждане, имеющие малолетних детей, могут воспользоваться возможностью оформления социальной помощи "еЯсла".

Средства, выделяемые в рамках этой программы, предназначены для покрытия расходов на услуги по уходу за детьми в возрасте от одного до трех лет. Ими можно оплатить:

частные дошкольные учреждения;

услуги физических лиц-предпринимателей и юридических лиц по уходу за детьми;

отдельные услуги в учреждениях дошкольного образования (питание, кружки, секции, студии).

Как будут начислять помощь на детей и в каком размере

Программа предусматривает предоставление разных сумм помощи на уход за ребенком "еЯсла". В частности, при определенных обстоятельствах максимально можно получить на одного ребенка 12 000 грн. Начиная с 2027 года, сумма выплаты будет утверждаться в законе "О государственном бюджете".

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В настоящее время речь идет о следующих суммах:

8 000 грн — на каждого ребенка ежемесячно;

12 000 грн — на каждого ребенка с инвалидностью ежемесячно.

Зачисление средств будет происходить в ежемесячном формате на счет со специальным режимом использования "Дія.Картка".

Согласно правилам, предоставленную помощь "еЯсла" можно будет использовать в течение 90 календарных дней с даты достижения ребенком трех лет.

Как клиентам Ощадбанка оформить выплаты на детей

При соответствии условиям программы необходимо подать заявление на оформление денежной помощи "єЯсла". Для этого можно обратиться в Пенсионный фонд лично, по почте или через цифровые сервисы. Также такая услуга доступна на едином госпортале "Дія", через ЦПАУ, исполнительные органы местного совета.

Помимо заявления, необходимо предоставить дополнительную информацию. Выплаты назначаются на основании представленных:

свидетельства о рождении ребенка;

копии решения об установлении опеки (для опекунов);

копии/выписки из приказа работодателя о выходе на работу на полный рабочий день;

справки, подтверждающей место работы в режиме полного дня.

После обращения в ПФУ и оформления выплат необходимо обратиться в Ощадбанк, чтобы открыть специальный счет для зачисления помощи по программе "еЯсла".

Ожидается, что помощь будет начисляться с месяца, следующего за достижением ребенком одного года, и до трех лет включительно.

Выплаты начнут поступать со следующего месяца после подачи заявления.

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Еще Новини.LIVE писали о том, что в определенное время в Ощадбанке невозможно осуществить переводы на сумму свыше 10 000 грн. Согласно правилам банка, в этом году сохраняются ограничения на суммы онлайн-переводов. Поводом для их введения стало стремление защитить деньги на счетах клиентов от мошеннических списаний.