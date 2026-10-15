Рахунки в Ощадбанку: скільки днів може тривати процедура відкриття

Перехожі на тлі відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році відкрити рахунок у державному "Ощадбанку" можна за мінімального обсягу документів як повнолітнім громадянам, так і особливим категоріям: внутрішньо переміщеним особам (ВПО), студентам, особам з інвалідністю та малолітнім громадянам. Водночас, необхідно бути готовими до того, що в деяких випадках тривалість відповідної процедури може затягнутися на кілька днів.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на відук на порталі "Мінфін".

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Особливості відкриття рахунків в Ощадбанку

Згідно із заявленою інформацією банку, відкриття рахунків доступне як резидентам України, так і нерезидентам на основі мінімального обсягу документів. Для цього достатньо мати паспорт або ID-картку та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Водночас, як свідчать відгуки клієнтів, сама процедура відкриття рахунку в Ощадбанку іноді може бути ускладненою.

Як розповіла нова клієнтка банку, почати обслуговуватися в Ощадбанку виявилося не так просто, адже довелося неодноразово звертатися до відділення для подання заяви, документів, отримання картки, а також додаткової вимоги — оновлення даних.

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Зокрема, під час першого візиту до банку громадянка підписала заяву, працівники відкрили рахунок, відсканували необхідні документи та видали картку.

Жінка зауважила, що важливо під час першого візиту додати номер телефону, оскільки без нього користуватися послугами буде неможливо. Їй довелося йти до відділення ще раз, оскільки до рахунку номер не додали.

Процедура передбачала написання заяви, додавання номера телефону, а також сканування документів.

Однак у разі неправильного оформлення заяви банк може викликати у відділення повторно. Саме так сталося у кілєнти, через що їй довелося йти до офісу банку втретє, де було подано оновлену заяву та відскановано документи.

Банк викликав жінку вчетверте, оскільки, згідно з правилами, фінустанова не приймає заяви, якщо у ній буде нерозбірливий почерк. Під час чергового візиту заяву надрукували, а документи відсканували вчетверте.

Однак доступу до мобільного застосунку жінка не отримала. На гарячій лінії їй порадили спробувати додати номер через банкомат. Через це громадянка зверулася до відділення вп’яте, де успішно змогла додати номер телефону через банкомат та отримати можливість використовувати застосунок.

Клієнтка попередила, що на цьому етапі вільно користуватися послугами може не вдатись, адже варто розуміти, що в банку діє стандарнта вимога актуалізації даних, яку громадяни мають проходити максимально раз у рік, а мінімально — разі у пять років.

У її випадку банк попросив оновити дані фактично одразу. Якщо цього не зробити — користуватись карткою буде неможливо і система видаватиме відмову під час операцій.

"На гарячій лінії пояснили, що доступ до рахунку обмежено і треба прийти у відділення, щоб оновити дані та ще раз надати скани документів. Запитую щодо можливості оновлення онлайн — у моєму додатку просто немає такої можливості. Я лише щойно стала клієнткою банку, мої дані перевіряли під час відкриття рахунків, а документи сканували чотири рази за кілька днів. Попри це, банк уже вимагає оновити дані і вп’яте відсканувати ті ж документи", — йдеться у повідомленні.

Як відкрити рахунок в Ощадбанку онлайн

Для зручності у банку для нових клієнтів передбачена можливість дистанційного відкриття цифрових карток. Для цього необхідно:

Завантажити на смартфон офіційний застосунок "Мобільний Ощад"; Відкрити застосунок та обрати опцію замовлення цифрової карти; Ввести номер мобільного телефону; Прийняти дзвінок від банку та ввести код; Провести ідентифікацію через застосунок "Дія" (потрібен закордонний паспорт/ID-картка); Зробити селфі-фото та заповнити основні дані; Обрати свою область та відділення на карті; Підписати договор онлайн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з клієнтів Ощадбанку доступна допомога до 12 000 грн. За даними пресслужби, він є уповноваженим банком на відкриття спецрахунків для отримання виплат за урядовою програмою підтримки родин та забезпечення умов для поєднання батьківства з трудовою дільністю. Йдеться про оформлення соцвиплати "єЯсла".

Ще Новини.LIVE писали, що Ощадбанк пропонує спеціальні умови обслуговування для власників зарплатної картки. У рамках такого проєкту передбачається надання знижених тарифів та комісій, а також бонусів. Окрім того, є змога підвищити відстоткові ставки за депозитами та пільгові ставки за іпотекою.