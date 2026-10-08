ПриватБанк рекомендует владельцам старых карт воспользоваться важной услугой: сколько стоит

Человек достает карту ПриватБанка из банкомата. Фото: УНИАН

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" дало некоторые рекомендации владельцам карт, срок действия которых истек еще в начале полномасштабной войны. Для полноценного обслуживания украинцам посоветовали воспользоваться важной услугой, которая будет действовать на особых условиях до конца 2026 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.

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Какие проблемы ждут старые карты ПриватБанка

По данным финучреждения, не все старые банковские карты с неоднократно продленным сроком действия обеспечат доступ к базовым операциям.

Как пояснили в банке, ранее срок действия старых карт был продлен. Граждане могут осуществлять с их помощью следующие операции:

Осуществлять расчеты в точках продаж через POS-терминалы;

Снимать наличные через банкоматы/терминалы;

Получать деньги с карт через кассы банка;

Выполнять большинство операций в "Приват24";

Пополнять счета (любым способом).

В то же время некоторые финансовые операции для старых карт стали недоступны. Речь идет о:

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Снятии наличных за рубежом;

Осуществлении операций на зарубежных сервисах;

Обмен валют в приложении.

Какой услугой стоит воспользоваться клиентам ПриватБанка

Учитывая это, в банке рекомендуют перевыпустить карты в октябре, чтобы не возникло проблем с доступом к базовым сервисам. Тем, кто находится за границей, доступна услуга доставки карты за границу. Также такая услуга работает для заказов по Украине.

Согласно планам финансового учреждения, услуга доставки карт в настоящее время бесплатна. Отсутствие отдельного тарифа на эту услугу гарантировали до конца 2026 года. После чего планируют установить цену в 80 грн (с НДС) по Украине, а для зарубежных стран — дифференцированную оплату.

Также граждане могут оформить мгновенную Digital-карту в "Приват24", с помощью которой можно будет осуществлять расчеты через смартфон, или оформить перевыпуск в отделении.

Заменить карту можно также на основании нотариальной доверенности.

Какие виды карт ПриватБанка можно заменить

Клиенты могут обновить пластиковую карту следующих типов:

Карта "Универсальная";

Карта для выплат, на которую поступают пенсии, выплаты и зарплата;

Карта "Gold";

Карта "Юниор";

Бизнес-карта;

Премиальная карта.

Как воспользоваться услугой доставки карты

Чтобы заказать новую карту, необходимо иметь приложение или учетную запись на сайте "Приват24".

С помощью телефона необходимо выполнить следующие действия:

зайти в приложение и выбрать "Кошелек";

нажать на карту, которую необходимо заменить;

указать адрес доставки;

подтвердить услугу "Заказать карту".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в ПриватБанке можно получить вознаграждения. Банк начислит значительные суммы средств при покупке проездных билетов через мобильное приложение "Приват24". При этом важно расплачиваться картами системы Visa.

Еще Новини.LIVE писали, при каких условиях ПриватБанк может предоставить кэшбэк до 200 грн на покупки в одной из сетей магазинов. Государственное финансовое учреждение предоставляет денежные компенсации за расчеты картами офлайн или онлайн. Чтобы ежемесячно получать кэшбэк, клиентам рекомендуют активировать специальные подписки.