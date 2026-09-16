ПриватБанк частично ограничил онлайн-операции: что нужно знать владельцам карт

Банковская карта ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" частично ограничило онлайн-операции для отдельных владельцев банковских карт. В частности, определенные проблемы могут возникнуть при совершении таких действий украинскими гражданами, выехавшими за границу. Однако трудностей можно избежать, зная правила банка в 2026 году.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.

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Правила для старых карт в ПриватБанке в 2026 году

По информации финучреждения, хотя банк во время войны автоматически продлил действие карт с истекшим сроком на 30 месяцев, некоторые расчеты ими стали невозможны.

В целом клиентам не обязательно сразу перевыпускать карты с истекшим сроком действия, если их использовать для базовых операций.

Такие карты в Украине по-прежнему считаются полноценными платежными средствами. С их помощью можно:

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Делать покупки в торговых точках на территории Украины;

Снимать наличные в банкоматах/терминалах/кассах;

Переводить средства на счета;

Пополнять с них мобильный телефон;

Доступно большинство финансовых операций в "Приват24" (оплата коммунальных услуг, переводы).

Какие проблемы ждут клиентов ПриватБанка

Однако для старых банковских карт могут быть ограничены онлайн-расчеты:

Осуществление оплаты на зарубежных сайтах: Различные операции за рубежом; Обмен валюты в "Приват24".

При оплате онлайн и за рубежом могут возникнуть ограничения, если система проверяет срок действия карты.

В таких условиях замена карты — либо на электронную в приложении, либо на пластиковую — является обязательной. В частности, Digital-карту можно использовать как полноценную через смартфон.

Как заменить карту ПриватБанка и заказать доставку

Клиенты, которым необходимо заменить старую карту, могут легко сделать это в "Приват24". Для этого рекомендуется следовать инструкции:

зайти в меню приложения "Приват24";

открыть "Кошелек";

зайти в раздел "Все счета";

открыть настройки;

выбрать опцию перевыпуска на Digital-карту.

Пластиковую карту можно заказать в приложении "Приват24" с доставкой по Украине или за пределы страны. Для этого нужно зайти в настройки и выбрать "Заказать карту".

Если граждане решат заказать доставку карты, то в 2026 году за нее не взимается комиссия. Услуга распространяется на все шесть видов карт.

Новые карты ПриватБанка доставляются в отделения или почтоматы Новой почты, Укрпочты по Украине и за границу.

В частности, в Украине карту доставят в отделение Новой почты или почтомат на следующий день после заказа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как заказать валюту в ПриватБанке. Благодаря такому подходу граждане с большей вероятностью смогут получить купюры более новых образцов, чем при личном посещении отделения. Также благодаря этому можно выбрать точную дату, время и удобное отделение. В то же время в ПриватБанке действуют суточные ограничения на выдачу валютной наличности.

Кроме того, Новини.LIVE писали, как клиентам ПриватБанка подтвердить доходы в случае продажи имущества. Финучреждение может запрашивать дополнительные документы для подтверждения законности доходов и блокировать счета в рамках финансового мониторинга. В частности, необходимо предоставить договор купли-продажи недвижимости или автомобиля.