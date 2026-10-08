ПриватБанк рекомендує важливу послугу власникам старих карток: скільки коштує

Людина дістає картку ПриватБанку з банкомату . Фото: УНІАН

Державна фінустанова "ПриватБанк" надала деякі рекомендації для власників карток, термін дії яких добіг кінця ще на початку повномасштабної війни. Для повноцінного обслуговування українцям порадили скористатися важливою послугою, яка буде діяти на особливих умовах до кінця 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію держбанку.

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Які проблеми чекають на старі картки ПриватБанку

За даними фінустанови, не всі старі банківські картки з неодноразово пролонгованим терміном дії дадуть доступ до всіх базових операцій.

Як пояснили у банку, раніше чинність старих карт було котре продовжено. Громадяни можуть виконувати ними такі операції:

Робити розрахунки у точках продажу через POS-термінали;

Знімати готівку через банкомат/термінали;

Отримувати гроші з карт через каси банку;

Виконувати більшість операцій у "Приват24";

Робити поповнення рахунків (у будь-який спосіб).

Водночас, кілька фінансових операцій для старих карт стали недоступні. Йдеться про:

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Зняття готівки за кордоном;

Здійснення операцій на закордонних сервісах;

Обмін валют у застосунку.

Якою послугою варто скористатись клієнтам ПриватБанку

З огляду на це, у банку рекомендують перевипустити картки у жовтні, щоб не виникло проблем з доступом до базових сервісів. Тим, хто перебуває за кордоном, доступна послуга доставки картки за кордон. Також такий сервіс працює для замовлень по Україні.

Згідно з планами фінустанови, послуга доставки карток зараз безкоштовна. Відсутність окремого тарифу на сервіс гарантували до кінця 2026 року. Після чого мають намір встановити ціну 80 грн (з ПДВ) по Україні, а для іноземних країн — диференційовану оплату.

Також громадяни можуть оформити миттєву Digital картку у "Приват24", з якою можна буде виконувати розрахунки через смартфон, або здійснити перевипуск через відділення.

Замінити картку можна також на основі нотаріальної довіреності.

Які види карток ПриватБанку можна замінити

Клієнти можуть оновити пластик за такими видами карток:

Картка "Універсальна";

Картка для виплат, куди надходять пенсії, виплати та зарплата;

Картка "Gold";

Картка Юніора;

Бізнес-картка;

Преміальна картка.

Як скористатись послугою доставки картки

Для того, щоб замовити нову картку, необхідно мати застосунок чи обліковий запис на сайті "Приват24".

Через телефон необхідно зробити такі кроки:

зайти у застосунок та обрати "Гаманець";

натиснути на необхідну для заміни картку;

зазначити адресу доставки;

підтвердити послугу "Замовити картку".

Раніше Новини.LIVE розповідали, восени у ПриватБанку можна отримати винагороди. Банк нарахує значні суми коштів у разі купівлі проїзних квитків через мобільний застосунок "Приват24". Важливо при цьому розраховуватися картками системи Visa.

Ще Новини.LIVE писали, за яких умов ПриватБанк може надати кешбек до 200 грн на покупки в одній з мереж магазинів. Держфінустанова надає грошові компенсації за розрахунки картками офлайн або онлайн. Щоб щомісяця отримувати кешбек, клієнтам рекомендують активувати спецпідписки.