ПриватБанк обновил правила предоставления услуг — что изменилось в 2026 году

Платежная карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года в государственном "ПриватБанке" действуют новые правила предоставления некоторых услуг. Отныне клиенты должны платить за сервис доставки платежных карт по Украине и за рубежом.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию госфинучреждения.

Реклама

Читайте также:

Сколько будет стоить услуга по доставке карт в ПриватБанке

В банке ранее призвали клиентов воспользоваться последней возможностью получить услугу по отправке банковских карт на бесплатной основе, которая длительное время была доступна в стране и даже за рубежом.

В 2026 году ПриватБанк установил фиксированную цену на соответствующий сервис. Теперь услуга будет стоить 80 грн (вместе с НДС). Стоимость будет неизменной для всех шести видов карт и независимо от дальности маршрута в регионы.

Что касается доставки карт за границу, то тариф на международные отправления будет разный для каждой страны.

В банке ранее отмечали, что во время военного положения и выезда граждан за границу услуга приобрела популярность. Сервис теперь доступен для более 60 стран мира. Установление платы на нее несколько раз пролонгировали.

Как заказать доставку карты в Приват24

Правила заказа карты в ПриватБанке не изменились. Подать заявку можно дистанционно в несколько кликов в мобильном приложении "Приват24". В частности, за рубежом получить карту можно будет или через "Новую Почту", или Укрпочту (курьер "Новой почты" должен доставить за 7 — 14 дней, "Укрпочтой" — от 7 до 30 дней).

На территории Украины ее доставят в отделение/почтомат "Новой Почты" (поступит на следующий день).

Заказать доставку в "Приват24" можно следующим образом:

зайти в меню "Все карты";

нажать карту на необходимую для перевыпуска;

зайти в настройки карты;

нажать опцию "Заказать карту";

выбрать пункт "Заказ доставки";

указать информацию.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк воплощает новую программу предоставления кэшбэков за некоторые переводы. Известно, при каких обстоятельствах можно получить 100 тыс. грн.

Еще сообщалось, что пополнить свой мобильный счет можно в Приват24. Тарифы на такую услугу банк обнародовал на своем сайте.