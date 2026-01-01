ПриватБанк оновив правила надання послуг — що змінилося у 2026 році

Платіжна карта ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року у державному "ПриватБанку" діють нові правила надання деяких послуг. Відтепер клієнти мають платити за сервіс доставки платіжних карт по Україні та за кордоном.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію держфінустанови.

Скільки коштуватиме послуга з доставки карт у ПриватБанку

У банку раніше закликали клієнтів скористатися останньою можливістю отримати послугу з відправлення банківських карток на безплатній основі, яка тривалий час була доступною в країні та навіть за кордоном.

У 2026 році ПриватБанк встановив фіксовану ціну на відповідний сервіс. Тепер послуга буде коштувати 80 грн (разом з ПДВ). Вартість буде незмінною для всіх шести видів та незалежно від дальності маршруту в регіони.

Щодо доставки карт за кордон, то тариф на міжнародні відправлення буде різний для кожної країни.

У банку раніше зауважували, що під час воєнного стану та виїзду громадян за кордон послуга набула популярності. Сервіс тепер доступний для понад 60 країн світу. Встановлення плати на неї кілька разів пролонгували.

Як замовити доставку картки у Приват24

Правила замовлення картки у ПриватБанку не змінились. Подати заявку можна дистанційно у кілька кліків у мобільному застосунку "Приват24". Зокрема, за кордоном отримати карту можна буде або через "Нову Пошту", або Укрпошту (кур'єр "Нової пошти" має доставити за 7 — 14 днів, "Укрпоштою" — від 7 до 30 днів).

На території України її доставлять у відділення/поштомат "Нової Пошти" (надійде наступного дня).

Замовити доставку у "Приват24" можна таким чином:

зайти у меню "Усі картки";

натиснути карту на необхідну для перевипуску;

зайти в налаштування карти;

натиснути опцію "Замовити картку";

обрати пункт "Замовлення доставки";

вказати інформацію.

