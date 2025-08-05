В Ощадбанке объяснили, какая онлайн-услуга недоступна для пенсионеров

Банковская карта на ладони. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" рассказали, какой сервис до сих пор недоступен для граждан пенсионного возраста. Речь идет о способах открытия и закрытия некоторых счетов дистанционно.

Об этом рассказали представители Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Какая услуга недоступна в Ощадбанке

На странице финучреждения в соцсети некоторые клиенты рассказали о трудностях с заказом пенсионных карт. Речь идет о невозможности сделать соответствующую процедуру в дистанционном режиме.

Для оформления пенсионной карты необходимо обращаться исключительно в отделение банка, имея при себе паспорт и идентификационный код, пенсионное удостоверение и другие документы, которые могут подтверждать право на пенсию.

"Новые возможности пенсионной карты... Никаких, даже дистанционно заказать нет возможности...", — говорится в обращении.

Какие есть исключения на онлайн-сервисы в Ощадбанке

Сотрудник главного офиса Ощадбанка признал, что в банке не предусмотрена соответствующая услуга в онлайн-режиме. Такая возможность доступна исключительно в офисах банка. Открыть пенсионную карту может:

владелец счета;

доверенное лицо с доверенностью с указанием соответствующих полномочий.

"Именно пенсионную карту от Ощадбанка, действительно, пока можно открыть только в отделении банка... Когда появится возможность ее открытия онлайн, мы обязательно проинформируем клиентов", — говорится в сообщении.

В случае, если уже имеется счет, у которого закончился срок действия карты, то перевыпуск новой карты можно выполнить с номера владельца счета в телефонном режиме по контакту: 080021080.

Возможность дистанционного перевыпуска через оператора доступна за два месяца до завершения срока действия карты или через один месяц после. Однако, если соответствующие сроки подошли к концу, то перевыпуск возможен по обращению в отделение банка владельца счета или доверенного лица.

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