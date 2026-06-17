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Главная Финансы Услуга по распределению газа: кому из украинцев разрешат не платить

Услуга по распределению газа: кому из украинцев разрешат не платить

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 17:21
Услугу по распределению газа хотят исключить из коммунальных счетов: причина
Газовая плита, квитанция за газ, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает разрешить некоторым потребителям не платить за распределение газа. В 2026 году тариф на эту услугу был установлен отдельно для потребителей в каждом регионе.

Соответствующий проект постановления появился на сайте НКРЭКУ, сообщает Новини.LIVE.

Что известно об отмене услуги по распределению газа

Такая льгота может появиться у бытовых потребителей, которые из-за разрушения или повреждения жилья фактически не пользуются газом.

"Проектом постановления предлагается установить, что в случае повреждения объекта газопотребления в результате военной агрессии РФ, что привело к невозможности потребления природного газа, плата за услуги распределения природного газа и технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома бытовым потребителям не начисляется", — говорится в сообщении.

Если постановление будет окончательно принято, то украинцы, проживающие в многоквартирных домах с поврежденной газовой инфраструктурой, не будут платить:

Читайте также:
  • за распределение природного газа;
  • за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Также для них отменят требование ежемесячно предоставлять показания счетчиков оператору ГРМ на период, когда начисления приостановлены.

Тарифы на распределение газа в июне 2026 года

Они зависят от объема потребления за предыдущий газовый год, который длится с 1 октября по 30 сентября. Этот период делится на 12 месяцев. Сам тариф для каждого региона является фиксированным. 

Рассчитываться за услугу нужно ежемесячно до 20 числа. Оплачивать эту услугу можно дистанционно в личном кабинете Газмережи. Также это можно делать через интернет-банкинг Ощад, Приват24.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года украинцам пришлют третью квитанцию за газ. Суммы в квитанциях для потребителей будут разными.

Также Новости.LIVE писали, что Нафтогаз может начислить более высокие суммы в счетах за природный газ. На то, чтобы цифры в платежках были правильными, могут повлиять сами клиенты.

коммунальные услуги газ НКРЭКУ
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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