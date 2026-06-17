Послугу з розподілу газу хочуть прибрати з комунальних платіжок: причина

Газова плита, квитанція за газ, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує дозволити деяким споживачам не платити за розподіл газу. У 2026 році тариф на цю послугу зафіксували окремо для споживачів у кожному регіоні.

Відповідний проєкт постанови з’явився на сайті НКРЕКП, передає Новини.LIVE.

Що відомо про скасування послуги з розподілу газу

Такий привілей може з’явитися у побутових споживачів, які через руйнування або пошкодження житла фактично не користуються газом.

"Проєктом постанови пропонується встановити, що у разі пошкодження об’єкта газоспоживання внаслідок військової агресії РФ, що призвело до неможливості споживання природного газу, плата за послуги розподілу природного газу та технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку побутовим споживачам не нараховується", — йдеться у повідомленні.

Якщо постанову ухвалять остаточно, тоді українці, які живуть у багатоквартирних будинках з пошкодженою газовою інфраструктурою, не платитимуть:

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за розподіл природного газу;

за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Також для них скасують вимогу щомісячно надавати показники лічильників оператору ГРМ на період, коли нарахування призупинені.

Тарифи на розподіл газу у червні 2026 року

Вони залежать від обсягу споживання за попередній газовий рік, який триває з 1 жовтня по 30 вересня. Цей період ділиться на 12 місяців. Сам тариф для кожного регіону є фіксованим. Виконувати розрахунки потрібно щомісяця до 20 числа. Оплачувати цю послугу можна дистанційно у власному кабінеті "Газмережі". Також це можна робити через інтернет-банкінг Ощад, Приват24.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у липні 2026 року українцям надішлють третю платіжку за газ. Суми у квитанціях для споживачів будуть неоднаковими.

Також Новини.LIVE писали, що Нафтогаз може нарахувати більші суми в платіжках за природний газ. На те, щоб цифри у платіжках були правильними, можуть повпливати самі клієнти.