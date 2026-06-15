Нафтогаз может начислить более высокие суммы за газ: какие причины

Люди с документами, газ. Фото: Нафтогаз, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему имеют право начислять клиентам более высокие суммы в квитанциях за потребленный природный газ. В частности, это может произойти в случае нарушения правил передачи данных с приборов учета.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию компании.

Почему Нафтогаз может начислять более высокие суммы в счетах за газ

Как отмечают в газоснабжающей компании, "Нафтогаз" гарантирует правильность начисления сумм в счетах при регулярной передаче информации со счетчиков об объемах использования ресурса, в противном случае будут указаны более высокие цифры.

По данным компании, отображение некорректных сумм в коммунальных счетах за голубое топливо может возникнуть в связи с несвоевременной передачей данных с прибора учета. По правилам, гражданам необходимо фиксировать фактическую информацию со счетчика и передавать ежемесячно до 5 числа включительно. Соответствующее требование также касается тех, кто не проживает дома.

Там объясняют, что, согласно действующим нормам законодательства, именно от своевременности получения данных с 28 по 5 число зависит формирование объема потребления. В случае неполучения сведений с прибора учета до 6 числа месяца, следующего за расчетным, а также при отсутствии возможности дистанционной передачи данных, фактический объем использованного топлива операторы ГРМ имеют право определять расчетным путем. Сумма будет зависеть от группы потребления клиентов и среднегодового объема использования ресурса за последний год.

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Соответствующая обязанность граждан передавать данные прописана в пункте 4 главы 4 раздела IX Кодекса газораспределительных систем, утвержденного постановлением № 2494 Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) от 30.09.2015 года.

"Если вы временно переехали и не пользуетесь газом, возьмите за правило все равно ежемесячно передавать показания. Так вы избежите некорректных начислений, ведь оператор газораспределительной сети будет получать актуальные данные. А без них потребление рассчитают по средним показателям или плановому месячному объему", — говорится в сообщении.

Как можно передать данные с газового счетчика

В газоснабжающей компании отметили, что клиентам доступно несколько вариантов того, как отправлять данные со счетчика. Это можно сделать:

в личном кабинете в ГК "Нафтогаз Украины";

через сообщение на номер 4647;

на сайте gas.ua без регистрации;

через мобильное приложение "Куб".

В то же время, в 2026 году отсутствует возможность передачи данных со счетчика газа в чат-ботах GASUA в Viber/Telegram.

Еще Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз имеет право гарантировать бесперебойность предоставления услуг исключительно при наличии актуальных данных своих клиентов. Поэтому в случае переезда, потери или смены номера телефона для избежания проблем с доступом к информации и получением услуг необходимо обновить данные.

Также Новини.LIVE писали, что с украинцев могут взимать плату за доставку природного газа, даже если они за собственные средства прокладывали газопроводы. В Газсети подробно объяснили, почему граждане обязаны все равно рассчитываться ежемесячно за такую услугу.