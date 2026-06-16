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Главная Финансы Дополнительная плата за газ: кто получит "третью квитанцию" в июле

Дополнительная плата за газ: кто получит "третью квитанцию" в июле

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 08:50
Оплата за газ в июле: кто заплатит дополнительную сумму за технический осмотр
Люди с квитанциями, деньги. Фото: Газсети, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года некоторым жильцам многоквартирных домов поступит  "третья" платежка от филиалов "Газсети" за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей (ТО ВБСГ). Суммы в квитанциях будут разные, ведь они будут зависеть от ряда факторов для каждого клиента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевский филиал  "Газсети".

Кто заплатит дополнительную сумму за газ в июле

В частности, в июне специалисты "Газсети" намерены обследовать газопроводы в 399 многоэтажках Киевской области, а потому в июле придется заплатить дополнительную сумму средств.

Речь идет об отдельном разовом счете за выполнение соответствующих работ. Стоимость будет определяться сметой для каждого отдельного дома и будет зависеть от нескольких факторов: протяженности газопроводов, количества запорных устройств и соединений на них, а также числа футляров. В частности, в Киевской области сумма стартует от 116 гривен и может достигать нескольких тысяч гривен.

тарифи на газ
Цены на услугу. Источник: Газмережи

Кроме того, чем больше квартир в доме, тем меньше будет сумма в платежке.

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тарифи на газ
Цены за техобследование. Источник: Газмережи

Как отмечают в компании, во время технического обслуживания специалисты проведут испытания газовых систем на герметичность, проверят газопроводы и при необходимости устранят выявленные утечки природного газа.

"Такие работы проводятся для того, чтобы внутридомовые газовые сети в многоквартирных домах Киевской области были в исправном состоянии, а потребители имели безопасное и стабильное газоснабжение. Особенно важно обеспечивать надежную работу газовых сетей в условиях боевых действий и вражеских ударов", — говорится в сообщении.

График работ и как оплатить услугу

По данным компании, графики работ опубликованы для каждой конкретной области на сайте "Газсети". В частности, жители Киевской области могут ознакомиться с датами проведения обследования на сайте филиала региона в разделе "Техническое обслуживание ВБСГ".

Соответствующие техосмотры проводятся с регулярной периодичностью:

  • если газовые сети дома эксплуатируются более 25 лет — один раз в три года;
  • если сети дома находятся в эксплуатации до 25 лет — один раз в пять лет.

Как правило, оплата за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей осуществляется по отдельным реквизитам (не за распределение природного газа) на счета филиалов "Газсети".

Клиенты могут произвести оплату следующими способами:

  • через онлайн-банкинг (Приват24 или Ощад24/7);
  • в банковских отделениях;
  • через кассы Укрпочты;
  • в сервисах самообслуживания EasyPay.

В частности, в Киевской области доступны следующие реквизиты для оплаты: ЕГРПОУ 45385755, МФО 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485 (АБ "УКРГАЗБАНК").

Еще Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз может начислить более высокие суммы в счетах за природный газ. Как отметили в газоснабжающей компании, клиентам гарантируют правильность начисления сумм исключительно в случае регулярного предоставления данных со счетчиков об использованных объемах. Необходимо фиксировать фактические данные и передавать их ежемесячно до 5 числа включительно.

Также Новини.LIVE писали, какими будут тарифы на доставку газа в июне. По данным Газсети, в этом году НКРЭКП уже дважды пересматривала стоимость распределения топлива, однако изменения не коснулись населения. Еще некоторые смогут заплатить меньше за доставку газа в этом месяце.

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коммунальные услуги деньги газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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