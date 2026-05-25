Тарифы на доставку газа в Украине: какие будут цены в июне

В июне 2026 года украинцы обязаны оплачивать услугу по распределению природного газа по утвержденным тарифам Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Известно, не изменятся ли суммы в следующем месяце и кто сможет заплатить меньше.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из филиалов "Газсети".

Какие будут тарифы на доставку газа в июне

По информации Газсети, в этом году НКРЭКУ дважды пересмотрела стоимость распределения голубого топлива. Однако изменения не касались населения.

Согласно постановлению № 2163, цены на доставку повысили исключительно для небытовых потребителей. Речь идет о таких изменениях:

с января по 31 марта (включительно) тарифы повысили до 1,69 грн за 1 м3 в месяц (без уплаты НДС);

с апреля тариф вырос до 1,99 грн за 1 м3 в месяц (без НДС).

В то же время, тарифы на распределение газа для населения не изменились. В связи с этим в июне 2026 года бытовые потребители будут платить по старым ценам, рассчитанным на индивидуальной основе, в зависимости от объема потребления за предыдущий газовый год (с 1 октября по 30 сентября), разделенного на 12 месяцев. Соответствующий тариф является фиксированным для каждого региона.

Кто сможет заплатить меньше за доставку газа в июне

По данным Газсети, необходимость расчета за распределение природного газа должна быть соблюдена клиентами ежемесячно до 20 числа.

В то же время, граждане имеют возможность несколько сэкономить. Речь идет о меньших комиссиях при расчете. Клиенты могут не переплачивать, если осуществить оплату сразу за весь год. Один платеж позволит избежать лишних взысканий и сэкономить время.

Также совсем не платить за доставку газа можно в следующих случаях:

Если жилье разрушено или повреждено из-за обстрелов; В случае возникновения аварийной ситуации из-за боевых действий; Если дом был отключен от системы механическим образом.

Граждане могут рассчитываться за распределение газа дистанционно через собственный кабинет "Газсети". Также это можно делать через интернет-банкинг: "Ощад", "Приват24" (расчет картой любого банка). Или же оплатить такими способами:

через отделение "Укрпочты";

в любом банковском отделении;

через терминалы самообслуживания.

