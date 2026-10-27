Оплата услуг ЖКХ по-новому: что изменилось для клиентов Нафтогаза
В октябре 2026 года газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обновила официальное мобильное приложение "Куб", расширив его функционал и географию использования. Благодаря этому клиенты смогут оплачивать не только природный газ, но и все основные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
О том, как изменилось приложение, рассказывает издание Новини.LIVE.
Новые возможности оплаты в приложении Нафтогаза
В 2026 году в газоснабжающей компании представили новый способ взаимодействия с клиентами — мобильное приложение "Куб". Его запустили для улучшения качества обслуживания, ведь там собрали весь спектр услуг. Приложение призвано облегчить украинским семьям оплату услуг, а также решение ряда вопросов в сфере газоснабжения.
В сентябре "Группа Нафтогаз" расширила возможности цифрового сервиса "Куб", добавив в приложение возможность управлять как счетами за природный газ, так и за электроэнергию.
В компании обещали новые обновления, и уже в октябре Нафтогаз сообщил об очередном расширении функционала и географии приложения "Куб".
Теперь подключить все жилищно-коммунальные услуги по своему адресу в одном приложении и оплачивать их могут жители пяти крупнейших городов:
- Киева;
- Харькова;
- Днепра;
- Одессы;
- Львова.
До этого такая возможность была только в столице Украины.
Пользователям достаточно лишь добавить личный счет за электроэнергию, горячую воду и отопление.
"Куб" становится единым пространством для всех коммунальных услуг: вся информация в одном месте, а оплата — одним платежом и без комиссии. Без поиска квитанций, отдельных кабинетов и лишних затрат", — пояснили в компании.
По данным Нафтогаза, менее чем за год в "Кубе" зарегистрировались более 4 миллионов граждан. Клиентам обещают в дальнейшем расширять географию применения и перечень услуг.
Какие сервисы доступны в приложении "Куб"
Мобильное приложение "Куб" позволяет гражданам избегать очередей в отделениях при оплате и экономить время. В нем можно выполнять различные действия. А именно:
- Оплачивать потребленный газ и его доставку;
- Передавать показания счетчика (в частности, с помощью камеры смартфона);
- Управлять несколькими личными счетами в одном профиле;
- Отслеживать объемы потребления и планировать расходы;
- Получать рекомендации по энергосбережению и напоминания о передаче данных и оплате.
Кроме того, клиенты через приложение "Куб" могут сэкономить, ведь вместо 1% комиссии за услуги можно платить с 0% комиссией.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо лишь обновить мобильное приложение до последней версии и во время процедуры оплаты выбрать вариант "Мой банк".
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине с сентября 2025 года по сентябрь этого года цены на жилищно-коммунальные услуги выросли на 6,3%. Больше всего увеличилась тарифы на воду — сразу на 87,6%. Также подорожали следующие услуги: канализация — на 83,1% и вывоз мусора — на 19%.
Еще Новини.LIVE писали, в каких случаях может возникнуть задолженность за природный газ. Как отметили в Нафтогазе, чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд правил. В частности, нужно своевременно рассчитываться за природный газ — до 25 числа каждого месяца, поскольку даже из-за несвоевременной оплаты может возникнуть задолженность.