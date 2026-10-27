Деньги, смартфон и счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обновила официальное мобильное приложение "Куб", расширив его функционал и географию использования. Благодаря этому клиенты смогут оплачивать не только природный газ, но и все основные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

О том, как изменилось приложение, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Новые возможности оплаты в приложении Нафтогаза

В 2026 году в газоснабжающей компании представили новый способ взаимодействия с клиентами — мобильное приложение "Куб". Его запустили для улучшения качества обслуживания, ведь там собрали весь спектр услуг. Приложение призвано облегчить украинским семьям оплату услуг, а также решение ряда вопросов в сфере газоснабжения.

В сентябре "Группа Нафтогаз" расширила возможности цифрового сервиса "Куб", добавив в приложение возможность управлять как счетами за природный газ, так и за электроэнергию.

В компании обещали новые обновления, и уже в октябре Нафтогаз сообщил об очередном расширении функционала и географии приложения "Куб".

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Теперь подключить все жилищно-коммунальные услуги по своему адресу в одном приложении и оплачивать их могут жители пяти крупнейших городов:

Киева;

Харькова;

Днепра;

Одессы;

Львова.

До этого такая возможность была только в столице Украины.

Пользователям достаточно лишь добавить личный счет за электроэнергию, горячую воду и отопление.

"Куб" становится единым пространством для всех коммунальных услуг: вся информация в одном месте, а оплата — одним платежом и без комиссии. Без поиска квитанций, отдельных кабинетов и лишних затрат", — пояснили в компании.

По данным Нафтогаза, менее чем за год в "Кубе" зарегистрировались более 4 миллионов граждан. Клиентам обещают в дальнейшем расширять географию применения и перечень услуг.

Приложение "Куб". Источник: "Нафтогаз"

Какие сервисы доступны в приложении "Куб"

Мобильное приложение "Куб" позволяет гражданам избегать очередей в отделениях при оплате и экономить время. В нем можно выполнять различные действия. А именно:

Оплачивать потребленный газ и его доставку; Передавать показания счетчика (в частности, с помощью камеры смартфона); Управлять несколькими личными счетами в одном профиле; Отслеживать объемы потребления и планировать расходы; Получать рекомендации по энергосбережению и напоминания о передаче данных и оплате.

Кроме того, клиенты через приложение "Куб" могут сэкономить, ведь вместо 1% комиссии за услуги можно платить с 0% комиссией.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо лишь обновить мобильное приложение до последней версии и во время процедуры оплаты выбрать вариант "Мой банк".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине с сентября 2025 года по сентябрь этого года цены на жилищно-коммунальные услуги выросли на 6,3%. Больше всего увеличилась тарифы на воду — сразу на 87,6%. Также подорожали следующие услуги: канализация — на 83,1% и вывоз мусора — на 19%.

Еще Новини.LIVE писали, в каких случаях может возникнуть задолженность за природный газ. Как отметили в Нафтогазе, чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд правил. В частности, нужно своевременно рассчитываться за природный газ — до 25 числа каждого месяца, поскольку даже из-за несвоевременной оплаты может возникнуть задолженность.