Расчет за услугу по доставке газа: нужно ли платить во время войны

Газовая плита, расчеты, счета и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в условиях военного положения дома украинских граждан продолжают подвергаться обстрелам, что может привести к частичному или полному прекращению газоснабжения. Известно, в каких случаях граждан могут освободить от оплаты за доставку природного газа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Нужно ли платить за доставку газа во время войны

По данным Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики, несмотря на войну, все украинские потребители должны платить за распределение природного газа при наличии подключения к сети.

Соответствующее требование не было отменено во время военного положения и остается в силе, даже если:

Ресурс не используется; Потребителями являются пожилые люди; Клиентами являются другие социально уязвимые слои населения.

Согласно действующим правилам, суммы для расчета за распределение природного газа в дальнейшем начисляются автоматически на основании факта подключения к газовым сетям. Таким образом, граждане не должны игнорировать "вторую платежку", независимо от уровня фактического потребления.

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Украинцы должны соблюдать четкие сроки оплаты за распределение природного газа: ежемесячно до 20 числа. Сумма является индивидуальной и определяется на основе объемов использования ресурса за период предыдущего газового года (с начала октября по конец сентября), разделенных на 12 месяцев.

Соответствующие тарифы являются фиксированными для каждой области, а оплата должна стабильно производиться в пользу "Газсети" или местных облгазов.

В каких случаях не взимается плата за доставку газа

Во время военного положения не платить за услугу по распределению природного газа можно на основании официального отказа от нее. То есть речь идет об отключении дома от газораспределительной сети (вынужденном из-за обстрелов или добровольном).

Для отключения жилья от газовой сети необходимо обратиться к оператору газораспределительной системы с просьбой расторгнуть договор. Счета перестанут приходить после выполнения нескольких этапов. А именно:

необходимо написать заявление с просьбой расторгнуть договор оператору;

получить акт о прекращении поставки газа;

предоставить доступ специалистам для физического отключения газа (перекрытие подачи/установка заглушки).

В случае отказа оператора от рассмотрения обращения или затягивания с принятием решения граждане могут подать жалобу в Национальную комиссию по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая осуществляет контроль за деятельностью поставщиков.

Также потребители, не намеревающиеся прекращать получение услуги, могут платить меньше за соответствующий сервис, сэкономив на уплате комиссии. Для этого можно произвести оплату за весь год.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в июле части клиентов "Газсети" поступит "третья" платежка. Речь идет об оплате за техническое обслуживание газовых сетей. Стоимость будет определяться отдельно для каждого дома и будет зависеть от ряда факторов. В частности, в Киевской области оплата будет начинаться от 116 гривен и достигать нескольких тысяч гривен.

Также Новини.LIVE писали, какие тарифы будут на газ летом. Годовые базовые цены не изменились из-за моратория на повышение тарифов. Газопоставщики предлагают услугу в следующем диапазоне: от 7,96 до 9,99 грн за куб. м. Однако месячная стоимость будет находиться на уровне: от 8,46 до 28,49 грн за куб. м.