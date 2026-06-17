Розрахунок за послугу з доставки газу: чи треба платити під час війни

Газова плита, підрахунки, платіжки та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році під час воєнного стану оселі українських громадян продовжують потерпати від обстрілів, що може призвести до часткового чи повного припинення газопостачання. Відомо, в яких випадках громадян можуть звільнити від сплати за доставку природного газу.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг.

Чи потрібно платити за доставку газу під час війни

За даними Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики, попри війну, усі українські споживачі повинні платити за розподіл природного газу за наявності підключення до мережі.

Відповідну вимогу не скасували під час воєнного стану і вона є актуальною, навіть якщо:

Не відбувається використання ресурсу; Споживачами є люди похилого віку; Клієнтами є інші соціально вразливі верстви населення.

За чинними правилами, суми для розрахунку за розподіл блакитного палива надалі нараховуються автоматично на основі факту підключення до газових мереж. Таким чином, громадяни не повинні ігнорувати "другу платіжку", незалежно від рівня фактичного споживання.

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Українці повинні дотримуватися чітких рамок щодо сплати за розподіл природного газу: щомісяця до 20 числа. Сума є індивідуальною і визначається на основі обсягів використання ресурсу за період попереднього газового року (від початку жовтня по кінця вересня), поділених на 12 місяців.

Відповідні тарифи є фіксованими для кожної області, а оплата має стабільно відбуватися перед "Газмережею" чи місцевими облгазами.

У яких випадках не стягують плату за доставку газу

Під час воєнного стану не платити за послугу з розподілу природного газу можна на основі офіційної відмови від неї. Тобто йдеться про від'єднання будинку від газорозподільної мережі (вимушене через обстріли чи добровільне).

Для відключення житла від газової мережі потрібно звернутися до оператора газорозподільної системи з проханням припинити дію угоди. Рахунки перестануть надходити після виконання кількох етапів. А саме:

потрібно написати заяву з проханням розірвати договір оператору;

отримати акт щодо припинення постачання блакитного палива;

надати доступ фахівцям для фізичного відключення газу (перекриття подачі/встановлення заглушки).

У разі отримання відмови від оператора на звернення, затягування з рішенням, громадяни можуть написати скаргу до Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, що здійснює контроль за діяльністю постачальників.

Також споживачі, які не мають наміру припиняти отримання послуги, можуть платити менше за відповідний сервіс, заощадивши на сплаті комісії. Для цього варто можна зробити оплату за весь рік.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у липні частині клієнтів Газмережі надійде "третя" платіжка. Йдеться про сплату за технічне обслуговування газових мереж. Вартість визначатимуеться окремо для кожного будинку і залежатиме від низки факторів. Зокрема, на Київщині оплата стартуватиме зі 116 гривень і досягатиме кількох тисяч гривень.

Також Новини.LIVE писали, які тарифи будуть за газ влітку. Річні базові ціни не зазнали змін через мораторій на підвищення тарифів. Газопостачальники пропогнують послугу у такому діапазоні: від 7,96 до 9,99 грн за куб. м. Проте місячна вартість перебуватиме на рівні: від 8,46 до 28,49 грн за куб. м.