ПриватБанк изменил условия услуги Оплата частями — что нужно знать клиентам

Оплата картой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В начале февраля 2026 года государственный "ПриватБанк" обновил условия услуги "Оплата частями". Теперь клиенты имеют возможность в период "Love Season" стоимость товара разделить на большее количество платежей.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра государственного банка, информирует издание Новини.LIVE.

Новые правила "Оплаты частями" в ПриватБанке

Речь идет о введении на период праздников выгодных условий покупки с услугой "Оплатой частями" для клиентов ПриватБанка. Так, благодаря "Love Season" можно будет оформлять в магазинах товары на подарки с периодической оплатой по сервису до 9 марта 2026 года.

Новые правила соответствующей услуги предусматривают возможность разделения стоимости покупок на большее количество платежей.

"Покупайте сейчас, а об оплате позаботьтесь с комфортом. В период Love Season стоимость покупок можно разделить на большее количество платежей. Посетите магазины-партнеры и выбирайте желаемое с "Оплатой частями", — говорится в сообщении.

Приобщиться к акции могут совершеннолетние клиенты с идентификационным кодом, которые имеют карту "Универсальная", "Универсальная Gold" или премиальные карты Mastercard и Visa с лимитом по услуге "Оплатой частями". Для этого не требуется специальная регистрация.

Участие принимают такие магазины: Foxtrot, Rozetka, Allo, Эпицентр, Дніпро-М, Moyo, EcoFlow Ukraine, КТС, Samsung, Vodafone, Samsung Experience Store, Intertop, DEKA, Secunda, NovaLiniya, Ecodrive, Вrain, СІіск, Bs-partner, ТТТ, Skay, Tefal, Rowenta, Krups, WMF.

Узнать о лимите по "Оплате частями" клиенты могут в мобильном приложении "Приват24". Для этого необходимо воспользоваться меню "Сервисы — Кредиты — Оплата частями".

Акция. Источник: ПриватБанк

Условия и преимущества с "Оплатой частями"

Услуга "Оплата частями" является мгновенным беспроцентным кредитованием (рассрочка), что дает возможность покупать товары, разбивая их полную стоимость на равные платежи.

Такой сервис позволяет:

покупать желаемые товары без обременения для кошелька и оплачивать ежемесячно равными частями;

оформлять как онлайн 24/7, так и в магазинах;

досрочно погашать кредит — частично или полностью в любое время в "Приват24".

Среди основных условий по услуге "Оплата частями" — максимальная сумма кредита не может превышать 500 тыс. грн, а срок договора ограничен 24 месяцами.

Условия услуги. Источник: ПриватБанк

