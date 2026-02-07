Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Услуга "Оплата частями" в ПриватБанке — что изменили в феврале

Услуга "Оплата частями" в ПриватБанке — что изменили в феврале

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 07:01
ПриватБанк изменил условия услуги Оплата частями — что нужно знать клиентам
Оплата картой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В начале февраля 2026 года государственный "ПриватБанк" обновил условия услуги "Оплата частями". Теперь клиенты имеют возможность в период "Love Season" стоимость товара разделить на большее количество платежей.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра государственного банка, информирует издание Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Новые правила "Оплаты частями" в ПриватБанке

Речь идет о введении на период праздников выгодных условий покупки с услугой "Оплатой частями" для клиентов ПриватБанка. Так, благодаря "Love Season" можно будет оформлять в магазинах товары на подарки с периодической оплатой по сервису до 9 марта 2026 года.

Новые правила соответствующей услуги предусматривают возможность разделения стоимости покупок на большее количество платежей.

"Покупайте сейчас, а об оплате позаботьтесь с комфортом. В период Love Season стоимость покупок можно разделить на большее количество платежей. Посетите магазины-партнеры и выбирайте желаемое с "Оплатой частями", — говорится в сообщении.

Приобщиться к акции могут совершеннолетние клиенты с идентификационным кодом, которые имеют карту "Универсальная", "Универсальная Gold" или премиальные карты Mastercard и Visa с лимитом по услуге "Оплатой частями". Для этого не требуется специальная регистрация.

Участие принимают такие магазины: Foxtrot, Rozetka, Allo, Эпицентр, Дніпро-М, Moyo, EcoFlow Ukraine, КТС, Samsung, Vodafone, Samsung Experience Store, Intertop, DEKA, Secunda, NovaLiniya, Ecodrive, Вrain, СІіск, Bs-partner, ТТТ, Skay, Tefal, Rowenta, Krups, WMF.

Узнать о лимите по "Оплате частями" клиенты могут в мобильном приложении "Приват24". Для этого необходимо воспользоваться меню "Сервисы — Кредиты — Оплата частями".

ПриватБанк
Акция. Источник: ПриватБанк

Условия и преимущества с "Оплатой частями"

Услуга "Оплата частями" является мгновенным беспроцентным кредитованием (рассрочка), что дает возможность покупать товары, разбивая их полную стоимость на равные платежи.

Такой сервис позволяет:

  • покупать желаемые товары без обременения для кошелька и оплачивать ежемесячно равными частями;
  • оформлять как онлайн 24/7, так и в магазинах;
  • досрочно погашать кредит — частично или полностью в любое время в "Приват24".

Среди основных условий по услуге "Оплата частями" — максимальная сумма кредита не может превышать 500 тыс. грн, а срок договора ограничен 24 месяцами.

ПриватБанк
Условия услуги. Источник: ПриватБанк

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке действуют особые правила на международные денежные переводы. Владельцам некоторых карт начислят кэшбэк.

Также мы писали, что ПриватБанк отменил планы по установлению фиксированной стоимости на доставку карт. Такую услугу сделали бесплатной еще на год.

ПриватБанк деньги банки Приват24 банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации