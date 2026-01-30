Переводы в ПриватБанке — какие возможности будут доступны в феврале

Мобильное банковское приложение. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года в государственном финучреждении "ПриватБанк" будут действовать особые правила международных переводов. Они будут предусматривать начисление компенсаций за осуществление соответствующих операций с некоторых карт.

О том, кто и как сможет воспользоваться исключительными условиями, рассказывают Новини.LIVE.

Какие будут действовать правила на международные переводы в ПриватБанке в феврале

Согласно информации госбанка, в феврале клиентам в дальнейшем будут доступны особые условия осуществления международных переводов. Воспользоваться финансовыми выгодами смогут владельцы карт Mastercard, открытых в финучреждении.

Клиенты банка в случае осуществления получения и отправки международных р2р-переводов на/с карты Mastercard от ПриватБанка будут иметь шанс получить денежное вознаграждение.

Соответствующие условия распространяются на такие карты Mastercard: карта для выплат, Универсальная, Универсальная Gold, премиальные карты.

По правилам программы, любой международный перевод с этих карт автоматически примет участие в праве на розыгрыш кэшбэка от 250 до 50 тыс. грн в феврале. Также предусмотрен суперприз в 100 тыс. грн, который разыграют весной.

При этом не предусматривается никаких ограничений на общий размер кэшбэка, на который будет иметь право каждый участник за все время действия программы.

Как воспользоваться выгодами при международном переводе

Для того, чтобы автоматически стать участником кэшбэк-программы, нужно только соблюсти следующие условия:

быть совершеннолетними клиентами;

иметь идентификационный код.

Сделать международный р2р перевод можно исключительно с валютной карты Mastercard от Привата. Сумма может стартовать даже с 1 доллара/евро и достигать 100 тыс. грн (эквивалент).

Также можно онлайн купить валюту для перевода на зарубежную карту Mastercard в "Приват24". Для этого нужно проверить наличие валютной карты Mastercard в кошельке или сразу же открыть валютную Digital карту.

