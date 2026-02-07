Відео
Головна Фінанси Послуга "Оплата частинами" у ПриватБанку — що змінили у лютому

Послуга "Оплата частинами" у ПриватБанку — що змінили у лютому

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 07:01
ПриватБанк змінив умови послуги Оплата частинами — що треба знати клієнтам
Оплата карткою ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

На початку лютого 2026 року державний "ПриватБанк" оновив умови послуги "Оплата частинами". Тепер клієнти мають можливість у період "Love Season" вартість товару розділити на більшу кількість платежів.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру державного банку, інформує видання Новини.LIVE.

Читайте також:

Нові правила "Оплати частинами" у ПриватБанку

Йдеться про запровадження на період свят вигідних умов купівлі з послугою "Оплатою частинами" для клієнтів ПриватБанку. Так, завдяки "Love Season" можна буде оформлювати у магазинах товари на подарунки з періодичною оплатою за сервісом до 9 березня 2026 року.

Нові правила відповідної послуги передбачають можливість розділення вартості купівель на більшу кількість платежів. 

"Купуйте зараз, а про оплату подбайте з комфортом. У період Love Season вартість купівель можна розділити на більшу кількість платежів. Завітайте до магазинів-партнерів і вибирайте бажане з "Оплатою частинами", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до акції можуть повнолітні клієнти з ідентифікаційним кодом, які мають картку "Універсальна", "Універсальна Gold" або преміальні картки Mastercard і Visa з лімітом за послугою "Оплатою частинами". Для цього не потрібна спеціальна реєстрація.

Участь беруть такі магазини: Foxtrot, Rozetka, Allo, Епіцентр, Дніпро-М, Moyo, EcoFlow Ukraine, КТС, Samsung, Vodafone, Samsung Experience Store, Intertop, DEKA, Secunda, NovaLiniya, Ecodrive, Вrain, Сlick, Bs-partner, ТТТ, Skay, Tefal, Rowenta, Krups, WMF.

Дізнатися про ліміт за "Оплатою частинами" клієнти можуть у мобільному застосунку "Приват24". Для цього необхідно скористатися меню "Сервіси — Кредити — Оплата частинами".

ПриватБанк
Акція. Джерело: ПриватБанк

Умови та переваги з "Оплатою частинами"

Послуга "Оплата частинами" є миттєвим безвідсотковим кредитуванням (розстрочка), що дає змогу купувати товари, розбиваючи їх повну вартість на рівні платежі.

Такий сервіс дозволяє:

  • купувати бажані товари без обтяження для гаманця та оплачувати щомісяця рівними частинами;
  • оформлювати як онлайн 24/7, так і в магазинах;
  • достроково погашати кредит — частково чи повністю будь-коли у "Приват24".

Серед основних умов за послугою "Оплата частинами" — максимальна сума кредиту не може перевищувати 500 тис. грн, а термін договору обмежений 24 місяцями.

ПриватБанк
Умови послуги. Джерело: ПриватБанк

Раніше повідомлялося, що у ПриватБанку діють особливі правила на міжнародні грошові перекази. Власникам деяких карт нарахують кешбек.  

Також ми писали, що ПриватБанк скасував плани зі встановлення фіксованої вартості на доставку карток. Таку послугу зробили безкоштовною ще на рік.  

ПриватБанк гроші банки Приват24 банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
