Цены на зерно 1 декабря — какие изменения произошли на агрорынке

Кукуруза в Украине — высокоурожайная и очень используемая агрокультура. Поэтому и цены на фуражную кукурузу соответствующие.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как изменилась стоимость фуражной кукурузы в морских портах по состоянию на 1 декабря 2025 года.

Цены на фуражную кукурузу

С началом новой недели на экспортном агрорынке фиксируется повышение цен на фуражную кукурузу. Как пишет издание АПК-Информ, на это влияют:

высокая конкуренция между перерабатывающими и экспортно-ориентированными компаниями;

нехватка продукции на рынке;

ухудшение качества фуражной кукурузы;

логистические проблемы.

Несмотря на это, цены спроса на фуражную кукурузу фиксируются преимущественно варьируются от 8,7 тыс. до 9,9 тыс. гривен за тонну. Это выше показателей конца прошлой недели на 100 — 200 гривен.

Цены на фуражную кукурузу на внутреннем рынке

С 19 ноября по 2 декабря 2025 года цены фуражную кукурузу на внутреннем рынке Украины колебались от 7 637 грн до 7 727 грн за тонну. Дороже всего, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, фуражная кукуруза продавалась в период с 26 по 28 ноября.

В остальные дни цена за тонну фуражной кукурузы находилась на отметке в 7 637 гривен. Такая же цена сохраняется и по состоянию на вторник, 2 декабря.

