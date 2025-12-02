Видео
Цены на зерно снова изменились — какая культура подорожала

Цены на зерно снова изменились — какая культура подорожала

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 06:30
Цены на зерно 1 декабря — какие изменения произошли на агрорынке
Комбайн в поле с кукурузой. Фото: УНИАН

Кукуруза в Украине — высокоурожайная и очень используемая агрокультура. Поэтому и цены на фуражную кукурузу соответствующие.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как изменилась стоимость фуражной кукурузы в морских портах по состоянию на 1 декабря 2025 года.

Читайте также:

Цены на фуражную кукурузу

С началом новой недели на экспортном агрорынке фиксируется повышение цен на фуражную кукурузу. Как пишет издание АПК-Информ, на это влияют:

  • высокая конкуренция между перерабатывающими и экспортно-ориентированными компаниями;
  • нехватка продукции на рынке;
  • ухудшение качества фуражной кукурузы;
  • логистические проблемы.

Несмотря на это, цены спроса на фуражную кукурузу фиксируются преимущественно варьируются от 8,7 тыс. до 9,9 тыс. гривен за тонну. Это выше показателей конца прошлой недели на 100 — 200 гривен.

Цены на фуражную кукурузу на внутреннем рынке

С 19 ноября по 2 декабря 2025 года цены фуражную кукурузу на внутреннем рынке Украины колебались от 7 637 грн до 7 727 грн за тонну. Дороже всего, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, фуражная кукуруза продавалась в период с 26 по 28 ноября.

null
Цены на фуражную кукурузу. Скриншот: Tripoli.land

В остальные дни цена за тонну фуражной кукурузы находилась на отметке в 7 637 гривен. Такая же цена сохраняется и по состоянию на вторник, 2 декабря.

Ранее мы рассказывали, на экспорте какой культуры можно было заработать в конце осени. Известно, за сколько продавали тонну. Также мы писали о санкциях против судов, которые принадлежат РФ. Они занимались незаконным вывозом пищевой продукции с оккупированных территорий.

цены в Украине зерно цены кукуруза зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
