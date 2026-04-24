Выплаты Mercy Corps: кто и где может получить гранты в 3000 долларов в Украине

Украинцы могут присоединиться к программе поддержки сельского хозяйства, которую реализует Международная гуманитарная организация Mercy Corps, при содействии Фонда Говарда Г. Баффета. В ее рамках в среднем можно получить грант размером в 3 000 долларов.

Кто и где может получить гранты в Украине

Как отмечается, целью соответствующей программы является желание оказать помощь в восстановлении сельскохозяйственной деятельности и частичном нивелировании негативных последствий войны. Она рассчитана на:

пострадавших местных семей;

тех, кто вынужденно переместился из-за войны;

фермеров;

агропредприятия.

"К участию в программе приглашается местное население и внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые нуждаются в помощи в восстановлении сельскохозяйственной деятельности, которая была потеряна или пострадала в результате войны", — говорится в сообщении на сайте организации.

В целом в этом году география программы охватывает: Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Черкасскую и Черниговскую области (кроме районов, где происходят активные боевые действия, а также районов с ограниченным доступом/высоким риском для жизни и предпринимательства).

Организаторы ожидают, что благодаря предоставленным грантам домохозяйства и мелкие фермеры смогут восстановить свою фермерскую деятельность, что поспособствует в стабилизации или наращиванию дохода семьи.

Размер помощи и как зарегистрироваться в программе

В среднем размер финансовой помощи для заявителей составляет 3 000 долларов (в гривневом эквиваленте по действующему курсу Нацбанка). Сумма гранта может быть больше или меньше в зависимости от потребностей домохозяйства.

Отбор участников будет происходить на конкурсной основе. В частности, будут оценивать заявки, учитывая риски безопасности, прописанные в правилах организации.

Подача запроса на участие в программе возможна исключительно после регистрации на главной странице портала Mercy Corps.

