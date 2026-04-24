Деньги от Mercy Corps: при каких условиях дают 3000 долларов

Дата публикации 24 апреля 2026 13:00
Выплаты Mercy Corps: кто и где может получить гранты в 3000 долларов в Украине
Купюры американской валюты в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут присоединиться к программе поддержки сельского хозяйства, которую реализует Международная гуманитарная организация Mercy Corps, при содействии Фонда Говарда Г. Баффета. В ее рамках в среднем можно получить грант размером в 3 000 долларов.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организации.

Кто и где может получить гранты в Украине

Как отмечается, целью соответствующей программы является желание оказать помощь в восстановлении сельскохозяйственной деятельности и частичном нивелировании негативных последствий войны. Она рассчитана на:

  • пострадавших местных семей;
  • тех, кто вынужденно переместился из-за войны;
  • фермеров;
  • агропредприятия.

"К участию в программе приглашается местное население и внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые нуждаются в помощи в восстановлении сельскохозяйственной деятельности, которая была потеряна или пострадала в результате войны", — говорится в сообщении на сайте организации.

В целом в этом году география программы охватывает: Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Черкасскую и Черниговскую области (кроме районов, где происходят активные боевые действия, а также районов с ограниченным доступом/высоким риском для жизни и предпринимательства).

Читайте также:

Организаторы ожидают, что благодаря предоставленным грантам домохозяйства и мелкие фермеры смогут восстановить свою фермерскую деятельность, что поспособствует в стабилизации или наращиванию дохода семьи.

Размер помощи и как зарегистрироваться в программе

В среднем размер финансовой помощи для заявителей составляет 3 000 долларов (в гривневом эквиваленте по действующему курсу Нацбанка). Сумма гранта может быть больше или меньше в зависимости от потребностей домохозяйства.

Отбор участников будет происходить на конкурсной основе. В частности, будут оценивать заявки, учитывая риски безопасности, прописанные в правилах организации.

Подача запроса на участие в программе возможна исключительно после регистрации на главной странице портала Mercy Corps.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для селян гарантируют выплаты в 37 800 грн в апреле текущего года. Приобщиться к проекту могут как местные жители, у которых повреждено во время войны имущество, так и переселенцы.

Еще Новини.LIVE писали, что весной можно получить финансовые гранты от 43 000 до 216 000 грн. Такие выплаты оформляет Датский совет по вопросам беженцев в рамках программы поддержки предпринимательства во время войны.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
