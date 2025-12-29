Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Каритас — кто из семей получит 10,8 тыс. грн

Денежная помощь от Каритас — кто из семей получит 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 13:00
Выплаты для украинских семей — кому начислят по 10,8 тыс. грн
Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

Благотворительная организация "Caritas-Spes Kharkiv" в рамках проекта "Emergency Appeal" оказывает финансовую поддержку семьям, пострадавшим от боевых действий. Размер выплаты составляет 10,8 тыс. грн в "одни руки".

О предоставлении помощи говорится в сообщении пресс-службы организации.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на 10,8 тыс. грн помощи

Проект "Emergency Appeal" предусматривает предоставление финпомощи домохозяйствам в Харьковской области, которые пострадали от боевых действий.

По условиям проекта, претендовать на предоставление помощи могут исключительно семьи, которые пострадали из-за боевых действий в прифронтовых районах региона за последние 30 дней.

Зарегистрироваться на выплаты граждане смогут при следующих обстоятельствах:

  • в случае потери имущества/получения ранения в связи с боевыми действиями (максимум 30 дней спустя);
  • семьи были эвакуированы/самоэвакуированы по официальным приказам за последний месяц;
  • не имели помощи от других организаций в течение предыдущих трех месяцев.

В благотворительной организации отметили, что поддерживают только тех, кому другие фонды и организации не помогали или поддержали частично. Также важно, то, что помощь не смогут предоставить, если соответствующее событие, связанное с боевыми действиями, произошло давно.

Какую сумму смогут получить семьи и список документов

По требованиям проекта, финпомощь от благотворительной организации Caritas-Spes Kharkiv не сможет максимально превышать сумму в 43,2 тыс. грн на одну семью. Каждому начислят по 10,8 тыс. грн, для не более чем четырех человек.

Те, кто соответствуют условиям и хотят принять участие в проекте Emergency Appeal, могут обратиться за консультацией по телефону (в будни с 10:00 до 15:00): 380673085299.

Граждане должны иметь пакет необходимых документов:

  • паспорт/ID-карту;
  • идентификационный код;
  • вид на временное проживание;
  • справку переселенца, если эвакуация произошла за последний месяц;
  • реквизиты счета в банке;
  • как минимум два документа, подтверждающие наличие уязвимости.

Также могут подойти электронные документы из государственного приложения "Дія".

Ранее мы сообщали, что у жителей одного из регионов есть возможность получить бизнес-знания и денежную помощь в размере 123 тыс. грн. Средства предоставят на собственное дело.

Еще писали об открытии регистрации на предоставление финпомощи на зиму для уязвимых групп домохозяйств. Выплаты будут доступны в прифронтовых громадах Харьковского и Донецкого регионов.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации