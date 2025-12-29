Выплаты для украинских семей — кому начислят по 10,8 тыс. грн

Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

Благотворительная организация "Caritas-Spes Kharkiv" в рамках проекта "Emergency Appeal" оказывает финансовую поддержку семьям, пострадавшим от боевых действий. Размер выплаты составляет 10,8 тыс. грн в "одни руки".

О предоставлении помощи говорится в сообщении пресс-службы организации.

Кто имеет право на 10,8 тыс. грн помощи

Проект "Emergency Appeal" предусматривает предоставление финпомощи домохозяйствам в Харьковской области, которые пострадали от боевых действий.

По условиям проекта, претендовать на предоставление помощи могут исключительно семьи, которые пострадали из-за боевых действий в прифронтовых районах региона за последние 30 дней.

Зарегистрироваться на выплаты граждане смогут при следующих обстоятельствах:

в случае потери имущества/получения ранения в связи с боевыми действиями (максимум 30 дней спустя);

семьи были эвакуированы/самоэвакуированы по официальным приказам за последний месяц;

не имели помощи от других организаций в течение предыдущих трех месяцев.

В благотворительной организации отметили, что поддерживают только тех, кому другие фонды и организации не помогали или поддержали частично. Также важно, то, что помощь не смогут предоставить, если соответствующее событие, связанное с боевыми действиями, произошло давно.

Какую сумму смогут получить семьи и список документов

По требованиям проекта, финпомощь от благотворительной организации Caritas-Spes Kharkiv не сможет максимально превышать сумму в 43,2 тыс. грн на одну семью. Каждому начислят по 10,8 тыс. грн, для не более чем четырех человек.

Те, кто соответствуют условиям и хотят принять участие в проекте Emergency Appeal, могут обратиться за консультацией по телефону (в будни с 10:00 до 15:00): 380673085299.

Граждане должны иметь пакет необходимых документов:

паспорт/ID-карту;

идентификационный код;

вид на временное проживание;

справку переселенца, если эвакуация произошла за последний месяц;

реквизиты счета в банке;

как минимум два документа, подтверждающие наличие уязвимости.

Также могут подойти электронные документы из государственного приложения "Дія".

