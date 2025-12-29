Видео
Главная Финансы Финпомощь для пострадавших от войны до 123 тыс. грн — условия

Финпомощь для пострадавших от войны до 123 тыс. грн — условия

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 11:00
Выплаты пострадавшим от войны — кто получит денежную помощь до 123 тыс. грн
Люди получают консультацию. Фото: Freepik

До 16 января 2026 года жители одной из украинских областей имеют возможность подать заявку на получение бизнес-знаний и денежной помощи в размере 123 тыс. грн. Такие выплаты могут предоставить на развитие собственного дела.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра благотворительного фонда "Право на защиту".

Читайте также:

Кто получит грант на бизнес до 123 тыс. грн

Как отмечают в фонде, речь идет об учебном курсе "Право на бизнес", который станет доступным жителям трех громад в Киевской области. Он направлен на усиление экономической устойчивости граждан, пострадавших от войны.

Целью организации соответствующего курса является желание оказать поддержку предпринимательству, возможность получения необходимых знаний и практических инструментов на запуск или развитие собственного дела.

Приобщиться к учебному курсу смогут граждане, проживающие в таких громадах Киевской области:

  • Макаровская;
  • Бучанская;
  • Ирпенская.

Те, кто пройдут учебную программу, смогут получить шанс принять участие в конкурсе по предоставлению финансового гранта на развитие собственного дела в размере 2,5 тыс. евро (123 тыс. грн).

Как присоединиться к учебной программе

По информации благотворителей, учебная программа рассчитана на тех, кто планирует восстановить или намерен начать собственное дело/зарегистрироваться как ФЛП. Важно подпадать под один из критериев уязвимости:

  • внутренние переселенцы;
  • пострадавшие от российской агрессии (повреждена недвижимость, отсутствует работа, поврежден бизнес, начиная с 24.02.2022 года);
  • граждане, имеющие группу инвалидности;
  • ветераны и члены их семей;
  • родители детей с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • одинокие женщины, которые занимаются воспитанием детей;
  • женщины, которые вынуждены возглавлять домохозяйства;
  • граждане, возраст которых 50-65 лет.

Подать заявки можно, предварительно заполнив онлайн-анкету до 16 января (включительно) 2026 года. До конца февраля специалисты БФ "Право на защиту" обработают заявки и выберут 45 участников, которых пригласят на собеседование для прохождения учебного курса. Образовательная программа стартует с февраля и продлится до конца апреля.

Ранее мы сообщали, что в декабре этого года граждане уязвимых групп смогут присоединиться к проекту по предоставлению финансовой поддержки на полгода от Каритас. Средства предоставят на аренду жилья.

Еще писали о том, когда украинцы смогут снова подавать заявки на финансовую помощь от УВКБ ООН. Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн в "одни руки".

выплаты финансовая помощь деньги бизнес денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
