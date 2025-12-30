Видео
Главная Финансы Деньги для людей с инвалидностью — кому выплатят 4 тыс. грн

Деньги для людей с инвалидностью — кому выплатят 4 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 08:00
Выплаты для уязвимых украинцев — как людям с инвалидностью получить 4 тыс. грн
Женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В трех украинских областях в конце года действует программа финансовой поддержки граждан с инвалидностью, которых непосредственно коснулась война. Выплаты в размере около 4 тыс. грн предусмотрены на базовые потребности.

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Fight For Right/Борьба за права" в Facebook.

Читайте также:

Где и для кого действует программа финпомощи

В ОО "Fight For Right" отмечают, что программа призвана поддержать внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые имеют инвалидность. Она направлена на обеспечение семей и людей с инвалидностью, которые сталкиваются с вызовами войны, финансовой поддержкой.

География действия программы охватывает три области:

  • Запорожскую;
  • Днепропетровскую;
  • Полтавскую.

В частности, реализуют проект "Help Localisation Facility", в рамках которого за помощью могут обращаться те, кто получил инвалидность за предыдущие девять месяцев.

Проект "From Loss to Resilience" предусматривает предоставление финансовой поддержки такой категории населения в размере 4,2 тыс. грн на удовлетворение базовых потребностей.

Как подать заявку на получение помощи

Граждане, которые подпадают под критерии и хотят получить помощь от ОО "Fight For Right" должны подать специальную онлайн-заявку. Однако украинцев предупредили, что сам факт заполнения соответствующей анкеты еще не является гарантией получения права на денежную помощь. Речь идет о выполнении необходимого шага для рассмотрения запроса. Выплаты будут предоставлены исключительно тем, кто в них нуждается больше всего.

"Мы продолжаем поддерживать людей, которые были вынуждены переселиться и сейчас проживают в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях... Мы фокусируемся на равном распределении необходимых ресурсов для тех, кто нуждается в помощи больше всего, в частности в уязвимых регионах", — пояснили организаторы.

Уточнить все подробности по воплощению программы финансовой помощи можно по номеру телефона: 0 800 30 66 33.

Ранее мы писали, что БО "Caritas-Spes Kharkiv" предоставит финподдержку домохозяйствам, пострадавшим от боевых действий. Каждому в семье выплатит по 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в одной из областей будет действовать учебная программа, предусматривающая предоставление финпомощи на бизнес. Максимально можно будет получить 123 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги инвалидность денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
