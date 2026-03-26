Денежная помощь Каритас: украинцам выплатят 850 долларов весной

В марте текущего года в одном из городов представительство благотворительной организации "Каритас Украина" предоставит финансовые гранты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пострадавшим от войны гражданам. В рамках проекта на поддержку сельского хозяйства и животноводства участники смогут получить около 850 долларов.

Условия предоставления финансовой поддержки от Каритас весной

Проект по предоставлению аграрных грантов на развитие хозяйств стартовал в ряде громад Днепропетровской области. В его рамках гражданам предусмотрена безвозвратная грантовая помощь, которую можно будет использовать на покупку инвентаря, средств для защиты растений от вредителей, птицы, кроликов, скота, кормов, семян, саженцев.

"В рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" начинается программа по выдаче агрогрантов... Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — говорится в сообщении.

Приобщиться к проекту смогут только домохозяйства, которые имеют социальную и экономическую уязвимость как из числа внутренних переселенцев, так и среди местных жителей, пострадавших от негативных последствий войны. Речь идет о:

Многодетных семьях; Лицах с инвалидностью; Гражданах с хроническими/тяжелыми болезнями; Одиноких родителях или опекунах; Семьях с детьми до трех лет/беременными женщинами; Пожилых людях (от 60 лет); Безработных гражданах от 50 лет и старше.

Громады, где действует программа, и сумма финансовой помощи

Реализуют проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" в нескольких громадах Днепропетровщины: Криничанской, Лиховской, Вишневской. Претенденты смогут получить около 850 долларов (37 800 грн).

Важно подпадать под такие требования переселенцам и местным жителям:

используют земли площадью от 0,05 до 1 га;

не намерены переезжать в ближайшие полгода.

Уточнить информацию о денежной помощи можно по следующему контактному номеру: 068 175 78 08.

Частые вопросы

Какая еще помощь предусмотрена от Каритас

Также этой весной "Каритас" реализует проект "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" в одном из городов при финподдержке США.

Его особенность в том, что средства предоставляются на оплату жилищно-коммунальных услуг внутренним переселенцам, которые переехали с 2025-го. Необходимо подпадать под категории уязвимости. Речь идет о таких группах людей как лица с инвалидностью и граждане пожилого возраста. Детали можно уточнить по номеру: 380 50 346 46 93.

Можно ли получить гранты на бизнес от Каритас

Только в трех регионах гражданам доступна грантовая помощь по программе "REMARKET". В ее рамках украинцы смогут получить помощь на предпринимательство. Приобщиться к ней могут микро- и малые предприниматели таких городов: Винница, Житомир, Николаев. Участникам программы выплатят до 237 тыс. грн.

Для участия надо пройти процедуру отбора, разработать бизнес-план. Только самым успешным проектам могут гарантировать финансовую поддержку.