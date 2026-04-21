Выплаты от УВКБ ООН: где откроют регистрацию на помощь в 12 300 грн

22 апреля в Киевской области состоится регистрация переселенцев на денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту" и УВКБ ООН. Ожидается, что сбор данных для выплаты средств проведут по обновленным критериям.

Кто и где сможет получить выплаты на Киевщине

Обратиться в пункты сбора данных могут граждане, проживающие в населенном пункте Иванков Киевской области. Однако необходимо соблюсти следующие условия относительно статуса и продолжительности перемещения:

Переселенцы (в течение 45 дней), которые оставили дома из-за угрозы жизни/обстрелов/обязательной эвакуации; ВПЛ (от 46 дней до шести месяцев), которые также переместились из-за войны; Граждане, которые вернулись на прежний адрес (после вынужденного перемещения по регионам или из-за границы). Условием является факт возвращения в течение последних 12 месяцев и не ранее трех месяцев.

Основными критериями для отбора для второй и третьей категории являются:

размер дохода не превышает 8 300 грн на одного человека в месяц;

учтут близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи, категорию уязвимости.

УВКБ окажет помощь в сумме от 10 800 до 12 300 грн на каждого человека в домохозяйстве в зависимости от обстоятельств.

Читайте также:

Как оформить финпомощь ВПЛ и беженцам

Граждане, проживающие в поселке Иванков, могут обратиться за консультацией по регистрации, даже если получали помощь от других международных организаций, но с момента получения прошло более трех месяцев, по адресу: ул. Полесская 1, УСЗН. Прием будет проходить по живой очереди 22 апреля, часы работы с 10:30 до 16:00.

С собой следует взять следующие документы (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку переселенца (или другое подтверждение факта перемещения);

свидетельство о рождении детей;

банковскую карту главы домохозяйства (номер банковского счета IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

Важное присутствие всех членов семьи в пункте регистрации, кроме маломобильных людей и детей до трех лет при наличии медсправки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что DRC принимает заявки для участия в программе по финподдержке тем, кто занимается предпринимательством. Размер гранта будет стартовать с 43 000 и достигать 216 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что до 30 апреля текущего года Каритас открыл регистрацию на предоставление финпомощи еще в одном из городов. На этот раз выплаты смогут получить лица с инвалидностью и пенсионеры.