Выплаты от UNICEF: семьям с детьми можно получить помощь в 17 500 грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Детский фонд Организации Объединенных Наций (UNICEF) весной 2026 года планирует финансово поддержать украинские семьи с детьми, пострадавшие от российской агрессии. В рамках программы в одном из регионов можно будет получить денежную помощь.

Об этом говорится в объявлении организаторов.

Где и кому доступна денежная помощь семьям

Весной UNICEF, который является мировым лидером по защите прав и интересов детей в более 190 странах, работает в Полтавской области.

Приобщиться к программе поддержки можно нескольким группам семей, имеющих несовершеннолетних детей (до 18 лет), и живущих на Полтавщине:

Имеют зарегистрированное/задекларированное место жительства в пределах области; Непосредственно пострадали из-за прямой агрессии РФ (от атак, взрывов неразорвавшихся предметов, вооруженное нападение); Ребенок/родители травмировались или получили вред здоровью в связи с актом российской прямой агрессии; Потеряли одного из членов семьи из-за войны.

Размер финансовой поддержки и как получить

В рамках программы UNICEF предоставит семьям с несовершеннолетними детьми в Полтавской области единовременную помощь в размере 17 500 грн (400 долларов по курсу Нацбанка).

Согласно правилам, уполномоченному представителю громады (органа соцзащиты) необходимо обеспечить предоставление документов в цифровом формате в областной центр по назначению соцвыплат в течение десяти дней с даты появления чрезвычайной ситуации. Также нужно направить заверенные бумажные копии документов.

После проверки Центр должен в течение трех дней зарегистрировать сведения о пострадавших гражданах на официальном портале UNICEF.

Заявители должны собрать следующие документы:

представление от территориальной громады по специальному образцу;

заявление о назначении выплаты семье;

документ, удостоверяющий личность (копия);

свидетельства о рождении ребенка (копия);

выписка из Единого государственного демографического реестра с данными о зарегистрированном/задекларированном адресе проживания/пребывания или выписка из реестра территориальной громады;

идентификационный код/копия страницы паспорта с соответствующей отметкой об отказе от его принятия;

номер банковского счета (IBAN) заявителя, открытый в банке в Украине для выплаты помощи;

свидетельство о смерти члена семьи и документы, подтверждающие родственные связи в случае таких обстоятельств (копия).

