Выплаты для селян: кому и где доступна денежная помощь в 37 800 грн в апреле

Деньги для селян: кому гарантируют выплаты в 37 800 грн в апреле
В апреле 2026 года жители одного из регионов могут получить денежную помощь на развитие сельского хозяйства. Выплаты можно будет оформить в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов в соцсети Facebook.
Кому доступна помощь на развитие сельского хозяйства
Подать заявку на получение денежной помощи в рамках проекта поддержки сельского хозяйства могут жители нескольких громад Николаевской области. Реализует соответствующую инициативу "Каритас Николаев УГКЦ".
Речь идет о предоставлении финансовой помощи на приобретение:
- птицы, кроликов, домашнего скота;
- кормов, семян, саженцев;
- инвентаря, средств защиты растений;
- продовольствия на пищевые нужды собственного домохозяйства (не для продажи).
Приобщиться к проекту могут как местные жители, у которых повреждено во время войны имущество (есть соответствующий акт/справка), или есть нарушения здоровья из-за войны (подтвержденное справкой), а также внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Важно принадлежать заявителю или семье к одной из таких категорий уязвимости:
- Многодетная семья с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- Граждане с инвалидностью (I-III группа);
- Люди с серьезными/хроническими болезнями;
- Домохозяйства с одним главой (одинокая мать/отец или опекун детей в возрасте до 18 лет);
- Беременные/кормящие женщины или есть наличие ребенка до трех лет;
- Одинокие люди в возрасте от 60 лет;
- Граждане в возрасте 50+ (безработные, но еще не пенсионеры).
Как подать заявку и сумма денежной помощи
За финансовой поддержкой могут обращаться граждане со статусом ВПЛ и пострадавшие от войны граждане, проживающие в Ингульской и Березнеговатской объединенной территориальной громаде Николаевской области.
В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" они смогут получить денежную помощь в размере до 37 800 грн.
Среди ограничений:
- за последние девять месяцев получали аналогичную финансовую помощь на развитие сельского хозяйства от других организаций;
- средний доход семьи на одного человека не превышает 8422 грн.
Для того, чтобы принять участие в предварительной регистрации в программе, необходимо заполнить специальную онлайн-анкету.
