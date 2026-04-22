Выплаты для селян: кому и где доступна денежная помощь в 37 800 грн в апреле

В апреле 2026 года жители одного из регионов могут получить денежную помощь на развитие сельского хозяйства. Выплаты можно будет оформить в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов в соцсети Facebook.

Кому доступна помощь на развитие сельского хозяйства

Подать заявку на получение денежной помощи в рамках проекта поддержки сельского хозяйства могут жители нескольких громад Николаевской области. Реализует соответствующую инициативу "Каритас Николаев УГКЦ".

Речь идет о предоставлении финансовой помощи на приобретение:

птицы, кроликов, домашнего скота;

кормов, семян, саженцев;

инвентаря, средств защиты растений;

продовольствия на пищевые нужды собственного домохозяйства (не для продажи).

Приобщиться к проекту могут как местные жители, у которых повреждено во время войны имущество (есть соответствующий акт/справка), или есть нарушения здоровья из-за войны (подтвержденное справкой), а также внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Читайте также:

Важно принадлежать заявителю или семье к одной из таких категорий уязвимости:

Многодетная семья с тремя и более несовершеннолетними детьми; Граждане с инвалидностью (I-III группа); Люди с серьезными/хроническими болезнями; Домохозяйства с одним главой (одинокая мать/отец или опекун детей в возрасте до 18 лет); Беременные/кормящие женщины или есть наличие ребенка до трех лет; Одинокие люди в возрасте от 60 лет; Граждане в возрасте 50+ (безработные, но еще не пенсионеры).

Как подать заявку и сумма денежной помощи

За финансовой поддержкой могут обращаться граждане со статусом ВПЛ и пострадавшие от войны граждане, проживающие в Ингульской и Березнеговатской объединенной территориальной громаде Николаевской области.

В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" они смогут получить денежную помощь в размере до 37 800 грн.

Среди ограничений:

за последние девять месяцев получали аналогичную финансовую помощь на развитие сельского хозяйства от других организаций;

средний доход семьи на одного человека не превышает 8422 грн.

Для того, чтобы принять участие в предварительной регистрации в программе, необходимо заполнить специальную онлайн-анкету.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что UNICEF намерен поддержать семьи с детьми, пострадавшие от войны. В одном из регионов такие категории граждан получат разовую помощь в 17 500 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что 22 апреля на Киевщине состоится регистрация переселенцев на выплаты от УВКБ ООН. По обновленным критериям организация обещает предоставить помощь в размере от 10 800 до 12 300 грн на каждого человека в семье.