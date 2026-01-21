Выплаты от Каритас — где украинские семьи могут получить более 30 тыс. грн

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

В западных регионах гражданам доступна грантовая программа, предусматривающая оказание поддержки в открытии и расширении бизнеса. Она рассчитана на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Что известно о грантовой программе для ВПЛ

Украинские домохозяйства, которых война заставила покинуть собственные дома, могут присоединиться к проекту, который реализует "Благотворительный Фонд "Каритас — Львов УГКЦ".

В рамках проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" граждане смогут получить финансовые гранты на бизнес или переквалификацию.

Такая помощь позволит для внутренних переселенцев поднять показатели производства аграрной продукции/животноводства на новый уровень.

Участники должны подпадать под следующие требования программы:

Иметь официальный статус внутреннего переселенца; Не участвовать в подобных программах поддержки в течение последнего года.

Размеры помощи и как присоединиться к проекту

Размер финансовых грантов на развитие аграрного дела максимально составляет 32,4 тыс. грн. Деньги разрешается использовать исключительно на: закупку семян, удобрений, кормов, оборудования, скота, на птицеводство, садоводство, ягодоводство, на ветпомощь и выполнение ремонтов.

Размеры бизнес-грантов также не будут превышать сумму в 32,4 тыс. грн. Их можно будет использовать на развитие торговли, услуги и ремонты.

Сумма гранта на профессиональное обучение или переквалификацию составляет 32,4 тыс. грн. Средствами можно будет рассчитаться за курс переквалификации.

Желающие могут предварительно зарегистрироваться в программе, заполнив анкету до 31 января текущего года.

