Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги от Каритас — кто из семей может оформить более 30 тыс. грн

Деньги от Каритас — кто из семей может оформить более 30 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 13:00
Выплаты от Каритас — где украинские семьи могут получить более 30 тыс. грн
Мужчина и женщина. Фото: Freepik

В западных регионах гражданам доступна грантовая программа, предусматривающая оказание поддержки в открытии и расширении бизнеса. Она рассчитана на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на данные организаторов.

Реклама
Читайте также:

Что известно о грантовой программе для ВПЛ

Украинские домохозяйства, которых война заставила покинуть собственные дома, могут присоединиться к проекту, который реализует "Благотворительный Фонд "Каритас — Львов УГКЦ".

В рамках проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" граждане смогут получить финансовые гранты на бизнес или переквалификацию.

Такая помощь позволит для внутренних переселенцев поднять показатели производства аграрной продукции/животноводства на новый уровень.

Участники должны подпадать под следующие требования программы:

  1. Иметь официальный статус внутреннего переселенца;
  2. Не участвовать в подобных программах поддержки в течение последнего года.

Размеры помощи и как присоединиться к проекту

Размер финансовых грантов на развитие аграрного дела максимально составляет 32,4 тыс. грн. Деньги разрешается использовать исключительно на: закупку семян, удобрений, кормов, оборудования, скота, на птицеводство, садоводство, ягодоводство, на ветпомощь и выполнение ремонтов.

Размеры бизнес-грантов также не будут превышать сумму в 32,4 тыс. грн. Их можно будет использовать на развитие торговли, услуги и ремонты.

Сумма гранта на профессиональное обучение или переквалификацию составляет 32,4 тыс. грн. Средствами можно будет рассчитаться за курс переквалификации.

Желающие могут предварительно зарегистрироваться в программе, заполнив анкету до 31 января текущего года.

Ранее мы сообщали, что в Украине действует программа по поддержке фермеров. В ее рамках предоставят по 1,5 тыс. долларов.

Еще писали, что УВКБ ООН работает в Сумской области. Там открыли регистрацию на финпомощь в размере 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации