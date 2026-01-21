Выплаты в более 29 тыс. грн — где доступна помощь для граждан в возрасте от 60 лет

Денежная помощь в более 29 тыс. грн — как получить тем, кому 60+
Украинские граждане в ряде областей могут принять участие в программе по финансовой поддержке пострадавших от войны. В ее рамках предусматривается предоставление от 29 тыс. грн, в частности, для многодетных, малообеспеченных и граждан старше 60 лет.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Где действует программа помощи в более 29 тыс. грн
Украинцы могут присоединиться к "Программе экстренной поддержки средств к существованию", предусматривающей предоставление уязвимым домохозяйствам возможности доступа к средствам к существованию и создания новых источников дохода для пострадавших от войны.
В целом программа охватит Днепропетровский, Донецкий, Запорожский, Кировоградский, Полтавский и Черкасский регионы.
Домохозяйства будут иметь право направить финансовую помощь на запуск и восстановление экономической деятельности.
Программа рассчитана на граждан, которые имеют категорию уязвимости:
- внутренних переселенцев;
- безработных;
- многодетных семей;
- семей с детьми до двух лет;
- одиноких матерей/родителей с детьми;
- граждан с инвалидностью 1-2 группы, хроническими заболеваниями;
- людей пожилого возраста (от 60 лет).
Размеры помощи и как зарегистрироваться
Денежная помощь будет предоставляться в размере от 29 тыс. до 42 тыс. грн на различные виды хоздеятельности.
В частности, на птицеводство выплатят 30 тыс. грн, на производство мясной и молочной продукции предоставят 42 тыс. грн, на производство свинины — 31 тыс. грн, на кролиководство, козоводство, а также на пчеловодство — 29 тыс. грн, на выпуск пищевой продукции и на предоставление сервисов — 42 тыс. грн.
Сейчас заявки принимают:
- в Днепропетровской области: Каменский район, Затышнянская громада — до 1 февраля, Синельниковский район, Раевская и Илларионовская громада — до 1 февраля.
- в Запорожской области: Запорожский район, Михайловская громада — до 8 февраля.
Для регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму.
