Денежная помощь в более 29 тыс. грн — как получить тем, кому 60+

Денежная помощь в более 29 тыс. грн — как получить тем, кому 60+

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 11:00
Выплаты в более 29 тыс. грн — где доступна помощь для граждан в возрасте от 60 лет
Украинские граждане. Фото: Vladimir Prycek

Украинские граждане в ряде областей могут принять участие в программе по финансовой поддержке пострадавших от войны. В ее рамках предусматривается предоставление от 29 тыс. грн, в частности, для многодетных, малообеспеченных и граждан старше 60 лет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Читайте также:

Где действует программа помощи в более 29 тыс. грн

Украинцы могут присоединиться к "Программе экстренной поддержки средств к существованию", предусматривающей предоставление уязвимым домохозяйствам возможности доступа к средствам к существованию и создания новых источников дохода для пострадавших от войны.

В целом программа охватит Днепропетровский, Донецкий, Запорожский, Кировоградский, Полтавский и Черкасский регионы.

Домохозяйства будут иметь право направить финансовую помощь на запуск и восстановление экономической деятельности.

Программа рассчитана на граждан, которые имеют категорию уязвимости:

  • внутренних переселенцев;
  • безработных;
  • многодетных семей;
  • семей с детьми до двух лет;
  • одиноких матерей/родителей с детьми;
  • граждан с инвалидностью 1-2 группы, хроническими заболеваниями;
  • людей пожилого возраста (от 60 лет).

Размеры помощи и как зарегистрироваться

Денежная помощь будет предоставляться в размере от 29 тыс. до 42 тыс. грн на различные виды хоздеятельности.

В частности, на птицеводство выплатят 30 тыс. грн, на производство мясной и молочной продукции предоставят 42 тыс. грн, на производство свинины — 31 тыс. грн, на кролиководство, козоводство, а также на пчеловодство — 29 тыс. грн, на выпуск пищевой продукции и на предоставление сервисов — 42 тыс. грн.

Сейчас заявки принимают:

  • в Днепропетровской области: Каменский район, Затышнянская громада — до 1 февраля, Синельниковский район, Раевская и Илларионовская громада — до 1 февраля.
  • в Запорожской области: Запорожский район, Михайловская громада — до 8 февраля.

Для регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Ранее мы рассказывали, что 21 января УВКБ ООН принимает заявки на финпомощь в размере 10,8 тыс. грн. Выплаты доступны на Сумщине.

Также сообщалось, что в одной из областей доступна финподдержка граждан. Тем семьям, которые пострадали от войны, выплачивают по более 40 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
